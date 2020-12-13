واشنطن.. صدامات بين مجموعات مؤيدة ومعارضة لترامب

الأناضول -

شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن صدامات بين مجموعات مؤيدة للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، وأخرى معارضة له.ووفقا لمراسل الأناضول، فإن الصدامات وقعت السبت، رغم التدابير الأمنية المشددة التي اتخذتها شرطة العاصمة.واصطدمت مجموعة مؤيدة لترامب تحمل اسم "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، مع مجموعة أخرى معارضة للرئيس المنتهية ولايته.وحصل الصدام عندما حاولت مجموعة معارضة لترامب التوجه نحو ميدان "BLM" القريب من البيت الأبيض.وتعرض أحد المتظاهرين للطعن بالسكين، فيما أوقفت الشرطة عددا من المشاركين في التظاهرات.كما منعت الشرطة الأمريكية مؤيدي ترامب من دخول الشارع المؤدي إلى البيت الأبيض.وكانت العاصمة الأمريكية شهدت أحداثا مماثلة يومي 14-15 نوفمبر الماضي بين مؤيدي ترامب والرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.