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منحة نقدية تركية الى تونس لمواجهه كورونا

Publié le Jeudi 10 Decembre 2020 - 12:07 قراءة: 0 د, 34 ث
الأناضول - أنقرة -

بموجب قرارات نشرت في الجريدة الرسمية التركية
القرارات تنص على تقديم منحة نقدية لتونس ومساعدات طبية لعدد من الدول الأخرى منها النيجر وكونغو ونيجيريا



تعتزم تركيا تقديم منحة نقدية بنحو 5 مليون دولار أمريكي إلى جمهورية تونس لمواجهة فيروس كورونا.

جاء ذلك بموجب قرارات نشرتها الجريدة الرسمية التركية، حول تقديم مساعدات نقدية وطبية لعدد من الدول في ظل تفشي وباء كورونا.

وكان قرار تقديم المنحة النقدية إلى تونس، قد تم اتخاذه بموجب اتفاق بين الطرفين، 13 نوفمبر الماضي بالعاصمة أنقرة.

وإلى جانب المنحة التي ستُقدم إلى تونس، تعتزم تركيا إرسال مساعدات عينية وطبية لكل من جمهورية شمال قبرص التركية والنيجر وكونغو الديمقراطية ونيجيريا وأوزبكستان.

وتتضمن المساعدات، أدوية وأجهزة تنفس اصطناعية



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 216644

FaroukBenAmmar  (Tunisia)  |Jeudi 10 Decembre 2020 à 12h 13m |           
Stratégie du Gouvernement Provisoire : Faire infecter le plus de citoyens...pour avoir des aides...objectif presque atteint !



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