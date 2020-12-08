   Abdelhalim Hafed - جانا الهوى جانا  

ترامب يوقع مرسوما تنفيذيا يمنح الأمريكيين أولوية الحصول على لقاح كورونا قبل إرساله إلى الخارج

Publié le Mardi 08 Decembre 2020 - 21:18 قراءة: 0 د, 5 ث
ترامب يوقع مرسوما تنفيذيا يمنح الأمريكيين أولوية الحصول على لقاح كورونا قبل إرساله إلى الخارج (إعلام محلي)



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 216545



مشروع قانون المالية لسنة 2021

En continu

Toutes les news

الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 | 23 ربيع الثاني 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:45 12:18 07:20 05:47
13°
 20° % 66 :الرطــوبة
تونــس 12°
5.1 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
20°-1214°-1016°-916°-1217°-12
  • Avoirs en devises
    22183,6

  • (8 dec)
  • Jours d'importation
    154
  •              1 € = 3,29629 DT        1$ =2,72348 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 dec)   1658,3 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة