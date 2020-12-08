ترامب يوقع مرسوما تنفيذيا يمنح الأمريكيين أولوية الحصول على لقاح كورونا قبل إرساله إلى الخارج (إعلام محلي)
ترامب يوقع مرسوما تنفيذيا يمنح الأمريكيين أولوية الحصول على لقاح كورونا قبل إرساله إلى الخارج
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الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 | 23 ربيع الثاني 1442
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