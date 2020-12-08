واشنطن.. توزيع لقاح كورونا ينتظر "الضوء الأخضر"

الأناضول -

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأميركية أن نتائج دراسة تحليلية أثبتت أن لقاح شركتي فايزر- بيونتيك "يفي بمعايير النجاح المطلوبة.جاء ذلك بحسب ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الثلاثاء.وقالت الصحيفة إن هذا الأمر يمهد الطريق أمام إعطاء الإدارة الأميركية "الضوء الأخضر" في نهاية هذا الأسبوع لتوزيع هذا اللقاح.وأعلن وزير الصحة الأمريكي، أليكس عازار، مؤخرا أن الضوء الأخضر قد يصدر "في الأيام التي تلي" اجتماع لجنة علماء إدارة الغذاء والدواء.وأصدرت إدارة الدواء تحليلين، الأول من فريق العلماء والخبراء التابعين لها، والثاني أعده علماء فايزر- بيونتيك، بحسب إعلام أمريكي.وأظهرت النتائج أن اللقاح يقلل خطر الإصابة بالفيروس بعد أسبوع على الأقل من الجرعة الثانية، وهو يتطلب جرعتين من أجل الحماية الكاملة.وكانت شركة "فايزر" الأميركية وشريكتها الألمانية "بيونتك" قد أعلنتا أن فعالية اللقاح وصلت إلى 95 بالمئة.وبدأت بريطانيا، الثلاثاء، إعطاء لقاح فايزر-بايونتيك المضاد للفيروس إلى الأشخاص الأكثر ضعفا، لتصبح بذلك أول دولة غربية تطلق برنامج تلقيح واسع النطاق ضد كورونا.