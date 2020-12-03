الأناضول -

نقلت وسائل إعلام أمريكية، الأربعاء، عن مسؤول كبير في إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، قوله إن الرئيس لن يقيل كريستوفر راي، من منصبه كرئيس لمكتب التحقيقات الاتحادي "إف.بي.آي".وذكر المسؤول أن فريق بايدن "لن يقيل مدير مكتب التحقيقات الاتحادي ما لم يقله(الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد) ترامب".وواجه راي، الذي عينه ترامب في العام 2017 مكان المدير المفصول جيمس كومي، انتقادات متكررة من الرئيس "الجمهوري"، لا سيما في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر الماضي التي خسرها أمام بايدن.