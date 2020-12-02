ليبيا.. وليامز وعقيلة يدعوان إلى توافق سريع في لجنة الحوار

الأناضول -

أكدت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، ورئيس مجلس النواب بطبرق (شرق)، عقيلة صالح، الأربعاء، على "ضرورة الإسراع في التوافق في لجنة ملتقى الحوار السياسي الليبي، لإنهاء حالة الانقسام والمضي قدما للانتخابات".جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وليامز وعقيلة، ناقشا فيه آخر المستجدات، بحسب بيان مقتضب للبعثة الأممية نشرته على صفحتها بـ"فيسبوك".ويواجه عقيلة انتقادات ليبية؛ بسبب دعمه للعدوان الفاشل لمليشيا الانقلابي خليفة حفتر على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر الحكومة المعترف بها دوليا.واختُتم، في وقت سابق الأربعاء، اجتماع ثانٍ من الجولة الرابعة لملتقى الحوار السياسي، عبر اتصال مرئي.واتفق المجتمعون على إجراء تصويت، الخميس، لاختيار مقترح من بين 12 مقترحا مطروحة بشأن آلية الترشح واختيار من سيشغلون مناصب رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه ورئيس الوزراء.‎وتوجهت وليامز، في كلمة افتتاحية لهذا الاجتماع، إلى المشاركين فيه قائلة: "هناك الكثير ممن يعتقدون أن هذا الحوار يتعلق فقط بتقاسم السلطة، لكنه في حقيقة الأمر يتعلق بمشاركة المسؤولية من أجل الأجيال القادمة.. (...) أقولها وأكررها: الوقت ليس في صالحكم".وكان المشاركون في الجولة الأولى للحوار الليبي، بتونس في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اتفقوا على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021.ويشهد الملف الليبي تحركات سياسية مكثفة، على مسارات عدة برعاية الأمم المتحدة، للتوصل إلى تسوية تنهي الانقسام السياسي والمؤسساتي المستمر منذ إسقاط نظام معمر القذافي، عام 2011.ويعاني البلد الغني بالنفط من صراع مسلح، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا حفتر الحكومة على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.