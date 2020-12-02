ليفربول يبلغ دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا

الأناضول -

بلغ فريق ليفربول الإنجليزي دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، عقب تغلبه على ضيفه أياكس أمستردام الهولندي بهدفٍ دون رد، الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.انتظر ليفربول حتى الدقيقة 58 ليدون على هدف المباراة الوحيد، بعدما استغل لاعب الوسط كورتيس جونز خروج خاطئ لحارس أياكس ليضع الكرة بسهولة كبيرة داخل المرمى.ولحساب المجموعة ذاتها، تعادل أتلانتا الإيطالي على أرضه أمام ميتييلاند الدنماركي بهدف لمثله.وبهذا ضمن ليفربول صدارة المجموعة بعد أن بات في رصيد الفريق 12 نقطة، يليه أتلانتا بـ 8 نقاط، وأياكس ثالثًا بـ 7 نقاط، وميتييلاند أهيرًا بنقطة واحدة.