تصفيات الرابطة الافريقية لكرة السلة : فوز داكار السينغالي على شبيبة أبيدجان الايفواري 83 - 75
فاز نادي داكار السينغالي على شبيبة أبيدجان الايفواري 83 - 75 لحساب الجولة الخامسة من تصفيات مجموعة الصحراء المؤهلة الى المرحلة النهائية لبطولة الرابطة الافريقية لكرة السلة "بال" في نسختها السادسة.
ويستكمل النادي الافريقي الذي ضمن تأهله إلى الأدوار الإقصائية، مباراته الأخيرة في تصفيات مجموعة الصحراء اليوم السبت ضد الفتح الرباطي المغربي من أجل الانتصار الخامس له وتحقيق العلامة الكاملة.
وفي ما يلي النتائج الحاصلة والترتيب:
السبت 2 ماي 2026:
شبيبة ابيدجان الايفواري - داكار السنيغالي 75 - 83
النادي الافريقي - الفتح الرباطي المغربي (تقام حاليا)
الجمعة 1 ماي 2026
النادي الافريقي - ماكتاون النيجيري 86 - 77
شبيبة ابيدجان الايفواري - الاهلي المصري 65-85
الاربعاء 29 افريل
الاهلي المصري - ماكتاون النيجيري 89-80
الفتح الرباطي المغربي - داكار السنيغالي 66-67
الثلاثاء 28 افريل 2026
النادي الافريقي-شبيبة ابيدجان الايفواري 79-74
الاحد 26 افريل 2026:
داكار السنيغالي - الاهلي المصري 72-76
ماكتاون النيجيري - الفتح الرباطي المغربي 72-97
السبت 25 افريل 2026:
النادي الافريقي - الأهلي المصري 69-68
ماكتاون النيجيري - شبيبة ابيدجان الايفواري 76-68
الجمعة 24 افريل 2026:
النادي الافريقي - داكار السنيغالي 85-79
الفتح الرباطي المغربي - شبيبة ابيدجان الايفواري 85-55
الترتيب نقاط لعب
النادي الافريقي 8 4
الاهلي المصري 7 4
داكار السنيغالي 6 4
الفتح الرباطي 5 3
ماكتاون النيجيري 5 4
شبيبة ابيدجان الايفواري 5 5
الاحد 3 ماي 2026
داكار السنيغالي - ماكتاون النيجيري (15.00)
الفتح الرباطي المغربي - الاهلي المصري (18.00)
