تصفيات الرابطة الافريقية لكرة السلة : فوز داكار السينغالي على شبيبة أبيدجان الايفواري 83 - 75

فاز نادي داكار السينغالي على شبيبة أبيدجان الايفواري 83 - 75 لحساب الجولة الخامسة من تصفيات مجموعة الصحراء المؤهلة الى المرحلة النهائية لبطولة الرابطة الافريقية لكرة السلة "بال" في نسختها السادسة.ويستكمل النادي الافريقي الذي ضمن تأهله إلى الأدوار الإقصائية، مباراته الأخيرة في تصفيات مجموعة الصحراء اليوم السبت ضد الفتح الرباطي المغربي من أجل الانتصار الخامس له وتحقيق العلامة الكاملة.وفي ما يلي النتائج الحاصلة والترتيب:شبيبة ابيدجان الايفواري - داكار السنيغالي 75 - 83النادي الافريقي - الفتح الرباطي المغربي (تقام حاليا)النادي الافريقي - ماكتاون النيجيري 86 - 77شبيبة ابيدجان الايفواري - الاهلي المصري 65-85الاهلي المصري - ماكتاون النيجيري 89-80الفتح الرباطي المغربي - داكار السنيغالي 66-67الثلاثاء 28 افريل 2026النادي الافريقي-شبيبة ابيدجان الايفواري 79-74داكار السنيغالي - الاهلي المصري 72-76ماكتاون النيجيري - الفتح الرباطي المغربي 72-97النادي الافريقي - الأهلي المصري 69-68ماكتاون النيجيري - شبيبة ابيدجان الايفواري 76-68النادي الافريقي - داكار السنيغالي 85-79الفتح الرباطي المغربي - شبيبة ابيدجان الايفواري 85-55النادي الافريقي 8 4الاهلي المصري 7 4داكار السنيغالي 6 4الفتح الرباطي 5 3ماكتاون النيجيري 5 4شبيبة ابيدجان الايفواري 5 5الاحد 3 ماي 2026داكار السنيغالي - ماكتاون النيجيري (15.00)الفتح الرباطي المغربي - الاهلي المصري (18.00)