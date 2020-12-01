مخلوف لوزير الشؤون الدينية: متى تستقلّون عن الداخلية التي تشرف على انتداب الأئمة الأقل أهليّة والمؤذنين الأسوء صوتا

باب نات -

عبّر الثلاثاء 1 ديسمبر، النائب عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف عن أسفه للضعف الفادح في ميزانية وزارة الشؤون الدينية.وفي مداخلته خلال مناقشة ميزانية الوزارة بحضور الوزير أحمد عظوم قال مخلوف إنه سيتحدّث عن مسائل لا تطلّب أموالا وعلى رأسها المجلس الاسلامي الأعلى.ودعا مخلوف لتفعيل المجلس حتى يكون مرجعا في أهم المواقف خاصة في ظل وجدود مفتي مثل عثمان بطيخ وقال " عندنا عاهة اسمها مفتي الذي لا يفتي في شيء ولا رأي له ولا تكوين وفيه ملف فساد منذ 2015، سيد يترفك في الحج أصبح مفتي".كما تحدّث مخلوف عن الانتدابات ونبّه إلى أن وزارة الداخلية هي التي تشرف على انتداب الأئمة الأقل أهلية والمؤذنين الأسوء صوتا مرجّحا أنه عند اجراء مناظرات يتم انتداب أصحاب المراتب الأخيرة.واعتبر مخلوف أن اشراف الداخلية على الانتدابات في وزارة الشؤون الدينية يتنزّل في اطار العقلية التي غرسها بن علي وهي أن من يصلي مجرم.وتابع مخلوف مستنكرا "العقل الأمني المريض مزال معشش الي يوم الناس هذا" وسأل وزير الشؤون الدينية قائلا "متى تستقل وزارتكم والا فلتصبح ادارة صلب الداخلية أفضل".