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زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب شمال غربي الأرجنتين

Publié le Dimanche 29 Novembre 2020 - 20:54 قراءة: 0 د, 20 ث
الأناضول - أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، الأحد، بأن هزة أرضية شدتها 5.8 درجات سجلت على بعد 105 كيلومترات شمال غربي الأرجنتين.

وأوضح المركز في بيان أنه تم تسجيل مركز الهزة على عمق 10 كيلومتر وبعد 108 كيلومترات شمال مدينة سان سلفادور دي خوخوي، المركز الإداري لمقاطعة خوخوي التي يبلغ عدد سكانها حوالي 305 آلاف نسمة.


ولم ترد على الفور أية معلومات عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية جراء الهزة.

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