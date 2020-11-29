اليونايتد يعود بفوز مثير من ميدان ساوثهامبتون

الأناضول -

حقق مانشستر يونايتد فوزا مثيرا على حساب مضيفه ساوثهامبتون بثلاثة أهداف لهدفين، الأحد، ضمن الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليغ".وضع مدافع ساوثهامبتون يان بيدناريك فريقه بالمقدمة بهدف أول أحرزه عند الدقيقة 23، مستغلا كرة من ركلة زاوية حولها برأسه داخل المرمى ببراعة.وتمكن صاحب الأرض من تعزيز تقدمه بهدف ثان في الدقيقة 33، من ركلة حرة مباشرة نفذها لاعب الوسط جيمس وارد.وظهر اليونايتد بشكل مغاير مع بداية الشوط الثاني، لينجح الفريق في تقليص الفارق بهدف سجله البرتغالي برونو فيرنانديز مع حلول الدقيقة 60.وتابع "الشياطين الحمر" صحوتهم ليتمكن الأوروغوياني إدينسون كافاني من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 74، بعد أن تابع برأسه كرة ارتدت من دفاع ساوثهامبتون، داخل المرمى بطريق مميزة.وبينما كانت المباراة تتجه نحو تعادل إيجابي، خطف كافاني الفوز برأسه أيضا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.وبهذا رفع مانشستر يونايتد رصيده للنقطة 16 في المركز السابع، في حين تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 17 نقطة في المركز الخامس.