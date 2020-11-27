االأهلي بطل إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه

تمكن الأهلي المصري من تحقيق الإنتصار أمام غريمه التقليدي "نادي الزمالك" بنتيجة هدفين لهدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة 27 نوفمبر 2020، في إطار الدوري النهائي لرابطة الأبطال الإفريقية.

وسجل ثنائية نادي القرن كل من عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، فيما سجل محمود عبد الرازق "شيكابالا" الهدف الوحيد للزمالك في اللقاء.



وبهذا، يتوج نادي الأهلي المصري بلقبه القاري التاسع في تاريخه (1982 ، 1987 ، 2001 ، 2005 ، 2006 ، 2008 ، 2012 ، 2013 ، 2020).



