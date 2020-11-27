   Om Kalthoum - سرت الحب  

االأهلي بطل إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه

#الاهلي
Publié le Vendredi 27 Novembre 2020 - 22:13 قراءة: 0 د, 24 ث
تمكن الأهلي المصري من تحقيق الإنتصار أمام غريمه التقليدي "نادي الزمالك" بنتيجة هدفين لهدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة 27 نوفمبر 2020، في إطار الدوري النهائي لرابطة الأبطال الإفريقية.
وسجل ثنائية نادي القرن كل من عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، فيما سجل محمود عبد الرازق "شيكابالا" الهدف الوحيد للزمالك في اللقاء.

وبهذا، يتوج نادي الأهلي المصري بلقبه القاري التاسع في تاريخه (1982 ، 1987 ، 2001 ، 2005 ، 2006 ، 2008 ، 2012 ، 2013 ، 2020).

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 215871

Muneer  (Nigeria)  |Vendredi 27 Novembre 2020 à 22h 47m |           
الصورة المصاحبة تقول العكس.
لابد من التناسق بين الصورة والمحتوى.



En continu

Toutes les news

السبت 28 نوفمبر 2020 | 13 ربيع الثاني 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:06 14:45 12:14 07:11 05:39
18°
 22° % 77 :الرطــوبة
تونــس 16°
3.6 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
21°-1522°-1618°-1219°-1319°-12
  • Avoirs en devises
    22374,6

  • (27 nov)
  • Jours d'importation
    154
  •              1 € = 3,25920 DT        1$ =2,73490 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 nov)   105,7 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة