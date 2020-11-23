"باركليز" يتوقع 53 دولارا لبرميل نفط برنت خلال 2021 وبرميل النفط الأمريكي 51 دولارا

الأناضول -

توقع بنك باركليز، الإثنين، متوسط 53 دولارا لبرميل نفط برنت خلال 2021، وسط تفاؤل بتراجع وتيرة إصابات كورونا، بعد اعلان نتائج واعدة بشأن لقاحات مرتقبة.وقال البنك في تقرير له اليوم، إن اللقاحات المرتقبة ستعيد الطلب على النفط الخام نحو الارتفاع، وهو ما سيظهر بشكل واضح اعتبارا من النصف الثاني 2021.وتأثرت أسعار النفط الخام سلبا خلال العام الجاري، بفعل إجراءات دولية صارمة، شملت غلق المرافق الحياتية ووسائط النقل الجوي على وجه الخصوص، نجم عنه تراجع في الطلب على مصادر الطاقة التقليدية.وتواجه الأسعار حاليا ضغوطا مرتبطة بإعادة غلق اقتصادات رئيسة، خاصة في أوروبا، إلا أن بيانات من شركات أدوية عالمية بشأن توصلها لنتائج واعدة للقاحات مرتقبة، أنعشت الأسواق مجددا.وذكر البنك أن توقعاته لسعر برميل النفط الأمريكي في 2021، تبلغ 51 دولارا، "قد تلقى الأسعار دعما إضافيا من خطوات لتحالف (أوبك+) لتمديد اتفاق المرحلة الثانية من خفض الإنتاج".وتنتهي في ديسمبر/كانون الأول المقبل، المرحلة الثانية من اتفاق خفض الإنتاج، بدأ تنفيذها في أغسطس/ آب الماضي بخفض 7.7 ملايين برميل يوميا، مقارنة مع المرحلة الأولى التي بدأت في مايو/ أيار 2020، وشهدت خفضا بـ 9.7 ملايين برميل يوميا.ومن المتوقع، بحسب البنك، أن يقدم التحالف على تمديد المرحلة الثانية من الخفض لتنتهي في الربع الأول 2021، يستأنف بعدها تنفيذ المرحلة الثالثة بتخفيف الخفض إلى 5.7 ملايين برميل يوميا حتى أبريل/ نيسان 2022.