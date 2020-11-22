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. أتلتيكو مدريد يُسقط برشلونة بهدف البلجيكي كاراسكو

@FCBarcelona/twitter
Publié le Dimanche 22 Novembre 2020 - 06:06 قراءة: 0 د, 27 ث
تغلب أتلتيكو مدريد على ضيفه برشلونة بهدفٍ دون مُقابل، السبت، ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

جاء هدف الانتصار الوحيد لفريق العاصمة في الدقيقة الثالثة من الوقت البديل عن الشوط الأول، عبر الجناح البلجيكي يانيك كاراسكو، الذي استغل هجمة مرتدة راوغ من خلالها الحارس تير شتيغن ووضع الكرة في المرمى الخالي.


وبهذا، رفع أتلتيكو مدريد رصيده للنقطة 20 في المركز الثاني خلف ريال سوسييداد المتصدر بنفس الرصيد من النقاط.

وبالمقابل، تجرع برشلونة مرارة الهزيمة الثالثة له في الدوري هذا الموسم، ليتوقف رصيد الفريق عند 11 نقطة في المركز العاشر.

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