كورونا.. كندا تفرض إغلاقا كاملا في تورنتو اعتبارا من الإثنين لمدة 28 يوما

الأناضول -

أعلنت السلطات الكندية، السبت، فرض الإغلاق الكامل في مدينة "تورنتو" وجزء كبير من ضاحيتها، اعتبارا من الإثنين، على خلفية تزايد الإصابات بفيروس كورونا.وقال رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو، دوغ فورد، في مؤتمر صحفي، "الوضع خطير جدا ويتطلب اتخاذ إجراءات أخرى ضرورية لمنع سيناريو أسوأ"، بحسب شبكة "سي تي في نيوز" الكندية.وأضاف أن "الإغلاق سيدخل حيز التنفيذ في تورنتو ومنطقة بيل اعتبارا من 23 نوفمبر/ تشرين الثان الجاري وسيستمر لمدة 28 يوماً على الأقل ".وبموجب القرار، سيتم حظر جميع التجمعات الخاصة، وسيخضع المخالفون لغرامات قدرها 750 دولارًا كنديًا (573 دولارا أمريكيا)، بحسب المصدر نفسه.وحتى مساء السبت، تخطى إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في كندا حاجز 323 ألف إصابة، منذ بداية انتشار الوباء، وفقا للسلطات الصحية الكندية.كما أكدت السلطات تعافي 259 ألفا و417 مريضا، فيما بلغت حصيلة الوفيات 11 ألف و387 وفاة.