إصابات كورونا.. 5.391 بالمغرب والجزائر تسجل أعلى معدلاتها

الأناضول -

أعلنت الجزائر، الأربعاء، تسجيل 1.038 إصابة بكورونا، في أعلى حصيلة يومية، فيما رصد المغرب 5.391 حالة بالفيروس.وقال الناطق باسم لجنة المتابعة الخاصة بالوباء في وزارة الصحة الجزائرية جمال فورار‎، إنه تم تسجيل 20 وفاة و1.038 إصابة بكورونا خلال آخر أربع وعشرين ساعة.وأضاف في مؤتمر صحفي، أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 70.629، منها 2.203 وفاة، و46.326 حالة تعاف.وتشهد الإصابات بكورونا في الجزائر منحنى تصاعديا منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما دفع الحكومة إلى وضع قيود جديدة على النشاط التجاري والاقتصادي، وتمديد حظر التجوال الليلي ليبدأ الساعة 8 مساء بدلا من 11 سابقا‎.وفي المغرب، أفادت وزارة الصحة بتسجيل 81 وفاة و5.391 إصابة بالفيروس، فضلا عن 5.757 حالة تعاف.وأوضحت الوزارة، في بيان، أن حصيلة المصابين ارتفعت إلى 306.995، منهم 5.013 متوفيا، و253.351 متعافيا.وحتى مساء الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 56 مليونا و245 ألفا، توفي منهم أكثر من مليون و349 ألفا، وتعافى ما يزيد على 39 مليونا و163 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر".