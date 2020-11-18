ترامب يقيل المسؤول عن ضمان أمن الانتخابات بسبب نفيه المزاعم بحصول عمليات تزوير

فرانس 24 -

أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب مساء الثلاثاء في تغريدة على تويتر أنه أقال المسؤول عن ضمان أمن الانتخابات، كريس كريبس، بسبب نفيه المزاعم بحصول عمليات تزوير "واسعة النطاق" في الانتخابات الرئاسية التي خسرها أمام جو بايدن.وقال ترامب إن "البيان الأخير الصادر عن كريس كريبس بشأن أمن انتخابات 2020 لم يكن دقيقا بتاتا، إذ حصلت مخالفات وعمليات تزوير واسعة النطاق". وأضاف: "لذلك، وبقرار يسري مفعوله فورا، تمت إقالة كريس كريبس من منصب مدير وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية".وكانت هذه الوكالة التابعة لوزارة الأمن الداخلي أصدرت الأسبوع الماضي بيانا مشتركا مع هيئات حكومية محلية وفدرالية أخرى مسؤولة عن أمن الانتخابات قالت فيه إن "انتخابات الثالث من نوفمبر كانت الأكثر أمانا في تاريخ الولايات المتحدة".وأضاف البيان: "ليس هناك أي دليل على أن أي نظام انتخابي حَذَف أصواتا أو فقَدَها أو عدلها، أو أنه قد تم اختراقه بأي شكل من الأشكال".لكن ترامب ما زال يرفض الإقرار بهزيمته، في تعارض فاضح مع التقاليد السياسية الأمريكية وذلك في موقف من شأنه تعقيد الفترة الانتقالية أمام بايدن الذي يُفترض أن يتولى مهامه في 20 يناير 2021.فرانس24/ أ ف ب