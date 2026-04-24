تظاهرة "يوم الطالب المبادر" يوم 29 افريل 2026 بكلية العلوم بقفصة

تنظم كلية العلوم بقفصة بالشراكة مع برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) تظاهرة " يوم الطالب المبادر"، يوم الاربعاء 29 أفريل الجاري بمقر الكليةوتندرج هذه التظاهرة في اطار دعم روح المبادرة لدى الطلبة وتشجيعهم على الابتكار وتحويل أفكارهم الى مشاريع قابلة للتنفيذويهدف برنامج " الطالب المبادر" الى ارساء صفة مميزة تمنح للطلبة الذين يمتلكون أفكار مشاريع ويسعون الى تحويلها الى مؤسسات ناشئة سواء خلال فترة الدراسة أوبعد التخرجوتعد هذه التظاهرة مناسبة هامة للطلبة وخريجي جامعة قفصة لاكتشاف عالم ريادة الاعمال وتطوير أفكارهم الى مشاريع مبتكرةويتضمن البرنامج ورشات لتطوير المهارات وبناء المستقبل تشمل مجالات الاقتصاد الأخضر وانشاء الشركات الناشئة والذكاء الاصطناعي والتمويلويعرف " الطالب المبادر"، بأنه كل طالب يعمل على تطوير فكرة مبتكرة وتحويلها الى مشروع ريادي مع تمكينه من مرافقة خاصة تشمل التكوين والتدريب والارشاد بما يساعده على بناء مشروعه على أسسعلمية وقانونية واقتصادية سليمة