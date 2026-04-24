تظاهرة "يوم الطالب المبادر" يوم 29 افريل 2026 بكلية العلوم بقفصة

Publié le Vendredi 24 Avril 2026 - 19:04
      
تنظم كلية العلوم بقفصة بالشراكة مع برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) تظاهرة " يوم الطالب المبادر"، يوم الاربعاء 29 أفريل الجاري بمقر الكلية

وتندرج هذه التظاهرة في اطار دعم روح المبادرة لدى الطلبة وتشجيعهم على الابتكار وتحويل أفكارهم الى مشاريع قابلة للتنفيذ


ويهدف برنامج " الطالب المبادر" الى ارساء صفة مميزة تمنح للطلبة الذين يمتلكون أفكار مشاريع ويسعون الى تحويلها الى مؤسسات ناشئة سواء خلال فترة الدراسة أوبعد التخرج


وتعد هذه التظاهرة مناسبة هامة للطلبة وخريجي جامعة قفصة لاكتشاف عالم ريادة الاعمال وتطوير أفكارهم الى مشاريع مبتكرة

ويتضمن البرنامج ورشات لتطوير المهارات وبناء المستقبل تشمل مجالات الاقتصاد الأخضر وانشاء الشركات الناشئة والذكاء الاصطناعي والتمويل

ويعرف " الطالب المبادر"، بأنه كل طالب يعمل على تطوير فكرة مبتكرة وتحويلها الى مشروع ريادي مع تمكينه من مرافقة خاصة تشمل التكوين والتدريب والارشاد بما يساعده على بناء مشروعه على أسس
علمية وقانونية واقتصادية سليمة
الجمعة 24 أفريل 2026 | 7 ذو القعدة 1447
