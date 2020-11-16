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أمير قطر: نجدد وقوفنا مع تونس لتحقيق الاستقرار والتنمية والتوافق

Publié le Lundi 16 Novembre 2020 - 07:17 قراءة: 1 د, 1 ث
الأناضول - الدوحة/أحمد يوسف - أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على وقوف بلاده بجانب الشعب التونسي لتحقيق الاستقرار والتنمية والتوافق.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر" بمناسبة زيارة الرئيس التونسي قيس بن سعيد للدوحة.


وقال في التغريدة "نرحب بالأخ الرئيس قيس سعيّد في قطر ونؤكد على متانة علاقات الأخوة بين بلدينا."

وأضاف "أجرينا مباحثات حول تعميق وتوثيق التعاون الثنائي في شتى المجالات، وتبادلنا الرأي في قضايا حيوية تهم أمن ومصالح شعوبنا."

وأكد في تغيرديته "نجدد وقوفنا مع الأشقاء في تونس لتحقيق الاستقرار والتنمية والتوافق."

ووصل الرئيس التونسي العاصمة القطرية الدوحة السبت في زيارة تستمر ثلاث أيام٬ والتقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الوزراء الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني.

ويضم وفد الرئيس التونسي رفيع المستوى كلاً من وزير الشؤون الخارجية والهجرة عثمان الجرندي، ووزير التجارة وتنمية الصادرات محمد بوسعيد، ووزير الرياضة والإدماج المهني كمال دقيش، والوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب علي الحفصي.



وسبق أن زار أمير دولة قطر تونس، في فبراير الماضي، حيث بحث مع الرئيس سعيد تعزيز العلاقات الثنائية.

ويأمل متابعون للشأن التونسي أن تنعكس الزيارة إيجاباً على الأبعاد الاقتصادية والمشاريع التنموية والتطويرية، التي تهدف إلى تحفيز سوق العمل في تونس.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 215123

Nouri  (Switzerland)  |Lundi 16 Novembre 2020 à 08h 27m |           
اظن ان هذه الزيارة لها بعد سياسي اكثر او لا تقل اهمية من المشاريع الاقتصادية، لا ننسى كيف حكومة الفخفاخ "وزير قيس" هي التي أهملت المعاهدة في البرلمان عن المشاريع الاستثمارية القطرية في تونس وسكت قيس ولم يفعل شيئا وهوالذي سيّر الفخفاخ كما شاء !!!
ثم ذهب لفرنسا ورمى نفسه في حضن ماكرون وشاهدنا كل المعزلة من أجل قطار ومستشفى بالقيروان واظن لم يتحصل على شيئا.
اليوم وحسب قرائتي للمشهد الاقليمي من الممكن أن قيس بدء يستيقض من نعاسه وفهم ما تريده فرنسا منه وهي تعمل بالمصالح ولا بالعواطف وما حدث في فرنسا أخيرا وكذلك الحوار الليبي الليبي في تونس هو مستحيل ان يكن استجابة لرغبة تونس بعد كل ما فعله قيس مع الليبيين بل هو مخطط أممي فرنسي لتقسيم ليبيا وبديكور ووتونسي لعل قيس يقع في فخ جديد !!!
واتصور لذلك تقارب قيس مع قطر لعله يصلح ما كسره منذ مدة وكل هذا سببه عدم خبرة قيس وقلة حكمته وابعاده للغنوشي عن المشهد الخارجي ولو كانت له علاقة متينة مع الغنوشي لوقع في كل هذه الاشكاليات.
والله اعلم



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