أمير قطر: نجدد وقوفنا مع تونس لتحقيق الاستقرار والتنمية والتوافق

الأناضول -

أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على وقوف بلاده بجانب الشعب التونسي لتحقيق الاستقرار والتنمية والتوافق.جاء ذلك في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر" بمناسبة زيارة الرئيس التونسي قيس بن سعيد للدوحة.وقال في التغريدة "نرحب بالأخ الرئيس قيس سعيّد في قطر ونؤكد على متانة علاقات الأخوة بين بلدينا."وأضاف "أجرينا مباحثات حول تعميق وتوثيق التعاون الثنائي في شتى المجالات، وتبادلنا الرأي في قضايا حيوية تهم أمن ومصالح شعوبنا."وأكد في تغيرديته "نجدد وقوفنا مع الأشقاء في تونس لتحقيق الاستقرار والتنمية والتوافق."ووصل الرئيس التونسي العاصمة القطرية الدوحة السبت في زيارة تستمر ثلاث أيام٬ والتقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الوزراء الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني.ويضم وفد الرئيس التونسي رفيع المستوى كلاً من وزير الشؤون الخارجية والهجرة عثمان الجرندي، ووزير التجارة وتنمية الصادرات محمد بوسعيد، ووزير الرياضة والإدماج المهني كمال دقيش، والوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب علي الحفصي.وسبق أن زار أمير دولة قطر تونس، في فبراير الماضي، حيث بحث مع الرئيس سعيد تعزيز العلاقات الثنائية.ويأمل متابعون للشأن التونسي أن تنعكس الزيارة إيجاباً على الأبعاد الاقتصادية والمشاريع التنموية والتطويرية، التي تهدف إلى تحفيز سوق العمل في تونس.