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الانتخابات الأمريكية.. بايدن يحسم الجدل ويفوز بأريزونا

Screen Grab/CNN
Publié le Vendredi 13 Novembre 2020 - 14:13 قراءة: 0 د, 35 ث
الأناضول - واشنطن - فاز المرشح الديمقراطي المتقدم في نتائج الانتخابات الرئاسية جو بايدن بولاية أريزونا المتأرجحة على منافسه دونالد ترامب بفارق ضئيل.

وبحسب نتائج غير رسمية نشرتها وسائل إعلام أمريكية بينها سي إن إن، الجمعة، حصل بايدن على 49.4 بالمئة من أصوات الناخبين المشاركين في الانتخابات بأريزونا، في حين حصل ترامب على 49.06 بالمئة من الأصوات.


وبهذه النتيجة تقدم بايدن على ترامب بفارق نحو 11 ألف صوت، وتمكن من تسجيل 11 صوتا في المجمع الانتخابي ليرفع رصيده إلى 290 صوتاً.

ولم تظهر بعد نتائح ولايتي جورجيا التي تمنح المرشح الفائز 16 صوتاً، وكارولينا الشمالية 15 صوتا في المجمع الانتخابي.

وحتى يفوز أي مرشح بالمنصب، لا بد أن يحصل على الأغلبية المطلقة من أصوات "كبار الناخبين"، أي 270 صوتا.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 214981

Observateur  (Canada)  |Vendredi 13 Novembre 2020 à 14h 48m |           
أكررها بايدن سيفوز ب 306مقابل 232 للمتصابي الفاشل



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