الانتخابات الأمريكية.. بايدن يحسم الجدل ويفوز بأريزونا

الأناضول -

فاز المرشح الديمقراطي المتقدم في نتائج الانتخابات الرئاسية جو بايدن بولاية أريزونا المتأرجحة على منافسه دونالد ترامب بفارق ضئيل.وبحسب نتائج غير رسمية نشرتها وسائل إعلام أمريكية بينها سي إن إن، الجمعة، حصل بايدن على 49.4 بالمئة من أصوات الناخبين المشاركين في الانتخابات بأريزونا، في حين حصل ترامب على 49.06 بالمئة من الأصوات.وبهذه النتيجة تقدم بايدن على ترامب بفارق نحو 11 ألف صوت، وتمكن من تسجيل 11 صوتا في المجمع الانتخابي ليرفع رصيده إلى 290 صوتاً.ولم تظهر بعد نتائح ولايتي جورجيا التي تمنح المرشح الفائز 16 صوتاً، وكارولينا الشمالية 15 صوتا في المجمع الانتخابي.وحتى يفوز أي مرشح بالمنصب، لا بد أن يحصل على الأغلبية المطلقة من أصوات "كبار الناخبين"، أي 270 صوتا.