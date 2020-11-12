   Najet - استنّاني  

قطر وليبيا توقعان اتفاقية لبناء القدرات العسكرية

Publié le Jeudi 12 Novembre 2020 - 19:36 قراءة: 0 د, 47 ث
الأناضول - وقعت وزارتا الدفاع في قطر وليبيا "اتفاقية تعاون في مجال التدريب وبناء القدرات العسكرية".

جاء ذلك عقب اجتماع بين وزير دفاع قطر خالد بن محمد العطية ووزير الدفاع المفوض بالحكومة الليبية صلاح الدين النمروش، حسب بيان لوزارة الدفاع القطرية.


وأضاف البيان أنه جرى خلال الاجتماع أيضا "استعراض العلاقات الثنائية العسكرية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها".

ومطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، وقعت قطر وليبيا مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في المجال الأمني "بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين".

ووصل النمروش إلى الدوحة، اليوم، في زيارة رسمية لم يعلن عن مدتها.

ومنذ سنوات، تعاني ليبيا، البلد الغني بالنفط، من صراع مسلح؛ فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة؛ ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.

وأُعلن في ليبيا عن أكثر من اتفاق لوقف إطلاق النار، آخره انبثق عن اجتماع اللجنة العسكرية في جنيف، الشهر الجاري، لكن مليشيا حفتر عادة لا تحترم تلك الاتفاقات، وتنتهك بنودها بشكل متكرر.



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