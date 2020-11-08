السعودية سادس دولة خليجية تهنئ بايدن بفوزه بانتخابات الرئاسة

الأناضول -

بعد يوم من إعلان وسائل إعلام أمريكية فوز بايدين على حليف المملكة الرئيس دونالد ترامب..

قدمت السعودية، مساء الأحد، التهنئة إلى المرشح الأمريكي الديمقراطي، جو بايدن، لفوزه برئاسة الولايات المتحدة.جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، بعد يوم من إعلان وسائل إعلام أمريكية فوز بايدين على حليف المملكة الرئيس دونالد ترامب.ومساء السبت، أعلنت وسائل إعلام أمريكية فوز بايدن، وفق نتائج غير نهائية، وسط تشكيك من ترامب في نزاهة الانتخابات.ووفق (واس)، بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان، ببرقيتي تهنئة لـ"بايدن" ونائبته كامالا هاريس.وأعرب العاهل السعودي، وولي عهده عن "أطيب التمنيات بالنجاح لهما والتقدم والازدهار للشعب الأمريكي".وأشاد العاهل السعودي، بـ"تميز العلاقات التاريخية الوثيقة القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة".ومساء السبت، قدمت قطر، والكويت، وسلطنة عمان، والبحرين والإمارات، فور إعلان النتيجة إعلاميا التهاني إلى بايدن، لفوزه برئاسة الولايات المتحدة، فيما التزمت السعودية رسميا الصمت حتى صدور التهنئة مساء الأحد.ويعد بايدن من أبرز منتقدي ولي العهد السعودي، وبرز ذلك خلال حملاته الانتخابية، على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل داخل قنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018.