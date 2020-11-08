التعادل الإيجابي يحسم مواجهة السيتي وضيفه ليفربول

الأناضول -

حسم التعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله مواجهة مانشستر سيتي بضيفه ليفربول، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.جاءت المباراة في شوطها الأول متميزة المستوى من جانب كلا الفريقين، مع أفضلية نسبية للضيوف الذين نجحوا أولا في التسجيل من ركلة جزاء نفذها النجم المصري محمد صلاح عند الدقيقة 13.وعقب تأخره بالنتيجة، ضغط السيتي على مناطق ليفربول من أجل التعديل، الأمر الذي تحقق بأقدام البرازيلي غابرييل جيسوس في الدقيقة 31، مستغلا تمريرة سحرية من زميله البلجيكي كيفين دي بروين.وتبادل الطرفان السيطرة على مجريات الشوط الثاني، وسط تحمل خطي الدفاع عبء الهجمات الخطيرة، مما حال دون حدوث أي تغيير على مستوى النتيجة.وبهذا، بات في رصيد مانشستر سيتي 11 نقطة جعلته يحتل المركز الثالث عشر، في حين رفع ليفربول رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث.