اطلاق "بارومتر المنشآت الإفريقية والفرنكوفونية 2026" لدعم الشركات الصغرى والمتوسطة

أعلنت، الغرفة التجارية والصناعية بتونس، بالشراكة مع المؤتمر الدائم للغرف القنصلية الإفريقية والفرنكوفونية عن إطلاق النسخة الجديدة من "بارومتر المنشآت الإفريقية والفرنكوفونية لعام 2026".وتهدف هذه الدراسة الميدانية الواسعة إلى رصد واقع وتحديات المؤسسات الصغرى والمتوسطة في 18 دولة إفريقية، من بينها تونس.وتأتي هذه المبادرة، التي تنجز بالتعاون مع مرصد (كروسيس) التابع لغرفة التجارة والصناعة بباريس إيل دو فرانس، لتمكين أصحاب القرار والشركاء الاقتصاديين من فهم دقيق للمناخ الذي تنشط فيه المؤسسات الإفريقية.ويسعى البارومتر إلى تحويل تطلعات الفاعلين الاقتصاديين إلى مقترحات عملية تساهم في تحسين بيئة الأعمال وتطوير السياسات التنموية في القارة.ووجهت الغرفة التجارية والصناعية بتونس دعوة إلى رؤساء المؤسسات والمديرين التنفيذيين للمشاركة بكثافة في هذا الاستبيان الرقمي.وأكد البلاغ أن المشاركة لا تقتصر على تقديم البيانات، بل هي "فرصة لإسماع صوت المؤسسات الإفريقية والتأثير المباشر في القرارات الاقتصادية الكبرى".وجاء في نص البلاغ: "لا تكتفوا بالدفاع عن مصالحكم، بل كونوا فاعلين في التغيير. بضع دقائق من وقتكم كفيلة بالمساهمة في بناء رؤية اقتصادية شاملة للقارة".ومن المنتظر أن تغطي نتائج بارومتر 2026 محاور استراتيجية تشمل الوصول إلى التمويل والخدمات البنكية وتحديات التحول الرقمي والابتكار وكذلك تأثير المتغيرات الاقتصادية العالمية على سلاسل التوريد المحلية فضلا عن آفاق النمو والتصدير داخل الفضاء الإفريقي والفرنكوفوني.ويمكن للمؤسسات الراغبة في المشاركة الولوج إلى الاستبيان عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك للمساهمة في رسم ملامح المستقبل الاقتصادي للمنطقة.وشددت الجهات المنظمة على أن المشاركة في الاستبيان تتم في إطار من السرية التامة والمجهولية المطلقة، حيث ستعالج الإجابات حصريا لأغراض إحصائية من قبل الفرق الفنية المختصة، مما يضمن حماية بيانات المؤسسات المشاركة.