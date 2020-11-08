5 دول خليجية تهنئ بايدن..

الأناضول -

لم يتسن الحصول على تعليق فوري من الرياض بشأن أسباب ذلك الصمت، غير أن بايدن يعد من أبرز منتقدي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

قدمت قطر والكويت، وسلطنة عمان، والبحرين والإمارات، التهاني إلى المرشح الديمقراطي جو بايدن، لفوزه برئاسة الولايات المتحدة، فيما التزمت السعودية الصمت.ومساء السبت، أعلنت وسائل إعلام أمريكية فوز بايدن، وفق نتائج غير نهائية، وسط تشكيك من الأخير في نزاهة الانتخابات.وعقب الإعلان، هنأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في تغريدة، بايدن، قائلا: "مبروك للرئيس المنتخب جو بايدن، ونائب الرئيس المنتخب كامالا هاريس".وأضاف: "أطيب تمنياتي لشعب الولايات المتحدة، وأتطلع إلى العمل معا لمواصلة تعزيز الصداقة بين بلدينا"، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.كما بعث أمیر الكويت، الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح، برقیة تھنئة إلى بايدين، لفوزه بالسباق الرئاسي، مؤكدا تطلعه لتعزيز أواصر العلاقات في مختلف المجالات، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.وبعث سلطان عمان، هيثم بن طارق ببرقية تهنئة إلى بايدن، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.وأعرب السلطان في البرقية عن خالص التهاني لبايدن لـ"حصوله على ثقة الشعب الأمريكي وانتخابه رئيسًا للفترة الرئاسية القادمة".كما قدم عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة برقية تهنئة إلى بايدن ونائبته.وأعرب عن حرص المملكة على "استمرار التعاون البناء على المستويات كافة بما يعزز تلك العلاقات الاستراتيجية"، وفق وكالة الأنباء البحرينية.ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، قدم عبر حسابه الموثق بتويتر، التهنئة لبايدن، ونائبته.وقال: "الإمارات وأمريكا تربطهما علاقات صداقة تاريخية وتحالف إستراتيجي قوي، وسنواصل تعزيزها خلال المرحلة المقبلة".وحتى مساء الأحد، لم تقدم السعودية التهنئة لبايدن بمناسبة فوزه.كما لم تتطرق وكالة الأنباء السعودية لفوز بايدن في تغطياتها.ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الرياض بشأن أسباب ذلك الصمت، غير أن بايدن يعد من أبرز منتقدي محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، وبرز ذلك خلال حملاته الانتخابية، على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل داخل قنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018.