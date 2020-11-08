قادة عرب يهنئون بايدن برئاسة الولايات المتحدة

الأناضول -
رؤساء مصر ولبنان واليمن وأمير قطر وملك الأردن وسلطان عمان وولي عهد أبو ظبي هنأوا المرشح الديمقراطي جو بايدن الذي أعلن فوزه
هنأ قادة دول عربية، مساء السبت، المرشح الديمقراطي جو بايدن، إثر إعلان وسائل إعلام أمريكية، فوزه في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة.
وفي وقت سابق السبت، أعلنت وسائل إعلام أمريكية، بينها وكالة "أسوشييتد برس"، فوز بايدن برئاسة البلاد، وفق نتائج رسمية غير نهائية للانتخابات، مع تأكد تلاشي فرص لحاق المرشح الجمهوري الرئيس الحالي دونالد ترامب به، وسط تشكيك من الأخير في نزاهة الانتخابات.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كان أول الرؤساء العرب المهنئين لبايدن .
وقال بيان للرئاسة: "أكد الرئيس السيسي في هذه المناسبة على التطلع للتعاون والعمل المشترك من أجل تعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بما فيه صالح البلدين والشعبين الصديقين"، دون أن يوضح كيف تمت التهنئة.
من جهته، هنأ عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، بايدن.
وأعرب في تغريدة، عن التطلع إلى "العمل سويا لتعزيز الشراكة التاريخية المتينة بين البلدين لتحقيق أهدافنا المشتركة في السلام والاستقرار والازدهار".
كما هنأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في تغريدة، بايدن، قائلا: "مبروك للرئيس المنتخب جو بايدن، ونائب الرئيس المنتخب كامالا هاريس".
وأضاف: "أطيب تمنياتي لشعب الولايات المتحدة، وأتطلع إلى العمل معا لمواصلة تعزيز الصداقة بين بلدينا".
وبعث سلطان عمان، هيثم بن طارق، برقية تهنئة إلى بايدن، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.
وأعرب السلطان في البرقية، عن خالص التهاني لبايدين لـ"حصوله على ثقة الشعب الأمريكي وانتخابه رئيسا للفترة الرئاسية القادمة".
بدوره، قدم ولي عهد أبو ظبي محمد بن زيد، عبر حسابه الموثق على تويتر، التهنئة لبايدن، ونائبته.
وأضاف: "الإمارات وأمريكا تربطهما علاقات صداقة تاريخية وتحالف إستراتيجي قوي، وسنواصل تعزيزها خلال المرحلة المقبلة".
من جانبه، هنأ الرئيس اللبناني ميشال عون، بايدن بفوزه في الانتخابات.
وأعرب عون، في تغريدة عبر تويتر، عن أمله أن "يعود في عهده التوازن في العلاقات اللبنانية الأمريكية لما فيه مصلحة الشعبين اللبناني والأمريكي الصديقين".
كما بعث الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، برقية تهنئة إلى بايدن، وفق وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".
ووفق المصدر، أشاد هادي في برقيته، بالعلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدا تطلعه لتعزيزها وتطويرها بما يخدم البلدين والشعبين الصديقين.
وتعهد بايدن، بأن يكون "رئيسا لجميع الأمريكيين"، قائلا في بيان موجه للشعب الأمريكي، نشره عبر توتير، "الولايات المتحدة.. يشرفني أنكم اخترتموني لقيادة بلدنا العظيم".
وأضاف: "سيكون العمل الذي ينتظرنا صعبا، لكنني أعدكم بأن أكون رئيسا لجميع الأمريكيين سواء صوتم لي أم لا".
ولم يقر ترامب، بهزيمته أمام بايدن، متوعدا بطعون قضائية لم يحددها، سعيا لتغيير نتيجة السباق إلى البيت الأبيض.
وزعم أن تزويرا واسعا ومخالفات شابت الانتخابات.
رؤساء مصر ولبنان واليمن وأمير قطر وملك الأردن وسلطان عمان وولي عهد أبو ظبي هنأوا المرشح الديمقراطي جو بايدن الذي أعلن فوزه
هنأ قادة دول عربية، مساء السبت، المرشح الديمقراطي جو بايدن، إثر إعلان وسائل إعلام أمريكية، فوزه في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة.
وفي وقت سابق السبت، أعلنت وسائل إعلام أمريكية، بينها وكالة "أسوشييتد برس"، فوز بايدن برئاسة البلاد، وفق نتائج رسمية غير نهائية للانتخابات، مع تأكد تلاشي فرص لحاق المرشح الجمهوري الرئيس الحالي دونالد ترامب به، وسط تشكيك من الأخير في نزاهة الانتخابات.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كان أول الرؤساء العرب المهنئين لبايدن .
وقال بيان للرئاسة: "أكد الرئيس السيسي في هذه المناسبة على التطلع للتعاون والعمل المشترك من أجل تعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بما فيه صالح البلدين والشعبين الصديقين"، دون أن يوضح كيف تمت التهنئة.
من جهته، هنأ عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، بايدن.
وأعرب في تغريدة، عن التطلع إلى "العمل سويا لتعزيز الشراكة التاريخية المتينة بين البلدين لتحقيق أهدافنا المشتركة في السلام والاستقرار والازدهار".
كما هنأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في تغريدة، بايدن، قائلا: "مبروك للرئيس المنتخب جو بايدن، ونائب الرئيس المنتخب كامالا هاريس".
وأضاف: "أطيب تمنياتي لشعب الولايات المتحدة، وأتطلع إلى العمل معا لمواصلة تعزيز الصداقة بين بلدينا".
وبعث سلطان عمان، هيثم بن طارق، برقية تهنئة إلى بايدن، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.
وأعرب السلطان في البرقية، عن خالص التهاني لبايدين لـ"حصوله على ثقة الشعب الأمريكي وانتخابه رئيسا للفترة الرئاسية القادمة".
بدوره، قدم ولي عهد أبو ظبي محمد بن زيد، عبر حسابه الموثق على تويتر، التهنئة لبايدن، ونائبته.
وأضاف: "الإمارات وأمريكا تربطهما علاقات صداقة تاريخية وتحالف إستراتيجي قوي، وسنواصل تعزيزها خلال المرحلة المقبلة".
من جانبه، هنأ الرئيس اللبناني ميشال عون، بايدن بفوزه في الانتخابات.
وأعرب عون، في تغريدة عبر تويتر، عن أمله أن "يعود في عهده التوازن في العلاقات اللبنانية الأمريكية لما فيه مصلحة الشعبين اللبناني والأمريكي الصديقين".
كما بعث الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، برقية تهنئة إلى بايدن، وفق وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".
ووفق المصدر، أشاد هادي في برقيته، بالعلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدا تطلعه لتعزيزها وتطويرها بما يخدم البلدين والشعبين الصديقين.
وتعهد بايدن، بأن يكون "رئيسا لجميع الأمريكيين"، قائلا في بيان موجه للشعب الأمريكي، نشره عبر توتير، "الولايات المتحدة.. يشرفني أنكم اخترتموني لقيادة بلدنا العظيم".
وأضاف: "سيكون العمل الذي ينتظرنا صعبا، لكنني أعدكم بأن أكون رئيسا لجميع الأمريكيين سواء صوتم لي أم لا".
ولم يقر ترامب، بهزيمته أمام بايدن، متوعدا بطعون قضائية لم يحددها، سعيا لتغيير نتيجة السباق إلى البيت الأبيض.
وزعم أن تزويرا واسعا ومخالفات شابت الانتخابات.
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 214648