السيسي أول رئيس عربي يهنئ بايدن على فوزه بالرئاسة الأمريكية

الأناضول -

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء السبت، التهنئة إلى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، على فوزه بالاستحقاق الرئاسي.صرح بذلك المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، لتكون تهنئة السيسي الأولى التي يتلقاها بايدن من رئيس عربي.وقال راضي: "وجه السيسي التهنئة إلى جو بايدن الرئيس المنتخب للولايات المتحدة، وذلك بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية "أ ش أ".وأضاف: "أكد الرئيس السيسي في هذه المناسبة على التطلع للتعاون والعمل المشترك من أجل تعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بما فيه صالح البلدين والشعبين الصديقين"، دون أن يوضح كيف تمت التهنئة.وفي وقت سابق السبت، أعلنت وسائل إعلام أمريكية فوز بايدن برئاسة البلاد، وفق نتائج رسمية غير نهائية للانتخابات، ومع تأكد تلاشي فرص لحاق المرشح الجمهوري الرئيس الحالي دونالد ترامب به، وسط تشكيك من الأخير في نزاهة الانتخابات.والعلاقات المصرية الأمريكية توصف بـ"الاستراتيجية"، وكانت جيدة في عهد ترامب وفق مراقبين، غير أن بايدن وجه انتقادات لسجل النظام المصري الحقوقي خلال سباقه الرئاسي قبل فوزه.إذ استنكر، خلال حملته الانتخابية، تعرض معارضين مصريين، مثل محمد عماشة وسارة حجازي ومحمد سلطان، لـ"الاعتقال والتعذيب والنفي من بلادهم".كما رفض بايدن تهديد عائلات الناشطين المصريين المعارضين، وأكد أنه "لن يكون هناك مزيد من شيكات على بياض للدكتاتور المفضل لدى ترامب"، وفق تعبيره.وكان بايدن يشير إلى ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال الأمريكية، في سبتمبر/ أيلول 2019، من أن ترامب سُمع خلال قمة مجموعة الدول الصناعية السبع بباريس في أغسطس/ آب من العام ذاته، وهو يصف الرئيس السيسي بـ"الدكتاتور المفضل".والشهر الماضي، أرسل 56 من أعضاء الكونغرس الأمريكي رسالة للرئيس المصري تطالبه بإطلاق سراح السجناء السياسيين. فيما يقول مراقبون إن سياسات بايدن ستكون أكثر حسما من سلفه ترامب إزاء قضايا حقوق الإنسان في مصر.ودأبت السلطات المصرية على نفي وجود سجناء لديها لأسباب سياسية، مؤكدة أن عمليات التوقيف تتم بناء على قرار من النائب العام، والمحاكمات في إطار إجراءات طبيعية، وليس استثنائية.