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اليونايتد يستعيد توازنه بفوز ثمين على إيفرتون

Publié le Samedi 07 Novembre 2020 - 16:51 قراءة: 0 د, 56 ث
الأناضول - حقق مانشستر يونايتد فوزا غاليا على حساب مضيفه إيفرتون بثلاثة أهداف لهدف، السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

بدأ إيفرتون المباراة بضغط هجومي، آملا التسجيل المبكر والتمهيد لتحقيق فوز يمحو آثار الهزيمتين اللتين تعرض لها الفريق في آخر جولتين، في وضع مشابه لوضع اليونايتد الذي يعاني مؤخرا على الصعيدين المحلي والأوروبي.


ونجح البرازيلي بيرنارد دوارتي في ترجمة أفضلية فريقه لهدف أول أحرزه في الدقيقة 19، بتسديدة ذكية سكنت الجهة اليسرى لمرمى اليونايتد.

ودفع هدف بيرنارد لاعبي اليونايتد إلى الانتفاض، خشية تلقي هزيمة جديدة قد تطيح بالمدرب أولي سولشاير من رأس الإدارة الفنية للفريق الأول.

وأسفر ضغط اليونايتد عن تسجيل هدف التعادل عبر رأسية البرتغالي برونو فيرنانديز في الدقيقة 25، قبل أن يعود اللاعب ذاته ويحرز هدفا ثانيا بنفس الطريقة عند الدقيقة 32.

وحاول إيفرتون العودة من جديد إلى أجواء المباراة في شوطها الثاني، إلا أن الفريق صاحب الضيافة لم يستطع هز شباك الحارس دي خيا، ليتمكن الأوروغوياني إدينسون كافاني من إنهاء المباراة بهدف ثالث سجله قبل لحظات من النهاية.

وبهذا استعاد اليونايتد توازنه في المسابقة رافعا رصيده للنقطة 10، فيما بقي رصيد إيفرتون متجمدا عند 13 نقطة عقب تلقيه الهزيمة الثالثة على التوالي.



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