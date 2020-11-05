كورونا.. تركيا تبدأ تجربة أول لقاح مطور محليا على البشر

الأناضول -

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، الخميس، إجراء أول تجربة للقاح مطور محليا مضاد لفيروس كورونا، على البشر.وأوضح قوجة في تصريح صحفي، أن التجربة قامت بها جامعة أرجييس التركية، إذ منحت متطوعا أول جرعة من لقاح محتمل طورته ضد كورونا، يحمل اسم "ERUCOV-VAC".وأضاف أن المرحلة الأولى ستتم فيها تجربة اللقاح على 44 شخصا خلال 5 ـ 6 أسابيع.وبشأن زلزال إزمير، قال الوزير التركي، إن 107 أشخاص فقدوا حياتهم تحت الأنقاض، و7 آخرين توفوا بالمستشفى، مشيرا أن 35 مصابا يتلقون الرعاية الصحية اللازمة.ولفت إلى أن 999 شخصا غادروا المستشفيات، في حين أن 7 مصابين يتلقون الرعاية الصحية في وحدات العناية المركزة.وفي 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقع الزلزال بقوة 6.6 درجات قبالة ساحل قضاء "سفري حصار" بولاية إزمير المطلة على بحر إيجة، غربي تركيا.وأعلن رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" محمد غوللو أوغلو، الأربعاء، انتهاء أعمال البحث والإنقاذ جراء زلزال إزمير.