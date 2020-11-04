كورونا.. 11 وفاة بسلطنة عمان و7 في ليبيا

الأناضول -

أعلنت سلطنة عمان، الأربعاء، تسجيل 11 وفاة جراء فيروس كورونا، فيما رصدت ليبيا 7 حالات.وأفادت وزارة الصحة العمانية، بتسجيل 11 وفاة و319 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 363 مريضا، خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.وذكرت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ 116.847، منها 1.275 وفاة، و106.903 حالات تعاف.وفي ليبيا، أفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بتسجيل 7 وفيات و899 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 615 مريضا، خلال آخر أربع وعشرين ساعة.وأوضح المركز (حكومي) في بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ 64.587، بينها 900 وفاة، و37.610 حالات شفاء.وحتى ظهر الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 47 مليونا و926 ألفا، توفي منهم مليون و221 ألفا، وتعافى ما يزيد على 34 مليونا و400 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".