الرياض تدعو لعدم تقويض سيادة الدول بالولاية القضائية العالمية

الأناضول -

دعت السعودية، الأربعاء، إلى عدم استخدام مبدأ الولاية القضائية العالمية في تقويض سيادة الدول، والتدخل في شؤونها.جاء ذلك خلال كلمة ألقتها رئيسة وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة نداء أبو علي، في اجتماع اللجنة السادسة بالجمعية العامة للأمم المتحدة، أوردتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية.وقالت أبو علي، إن بلادها تدعو إلى "عدم استخدام مبدأ الولاية القضائية العالمية من أجل تقويض مبدأ سيادة الدول والتدخل في شؤونها الداخلية وحصانتها، وأن يتم تحقيق المساواة بين الدول في تطبيق ذلك".وأكدت أن "أي محاولة لتطبيق الولاية القضائية العالمية دون إعطاء اعتبار لهذه الأساسيات تعد ذريعة ومدخلا لتسييس القضاء في الدول".وأضافت: "يجب أن يكون اللجوء للولاية القضائية في حالات معينة متمثلة في الجرائم الخطيرة، وفي الحالات التي تكون فيها الدول التي ارتكبت فيها الجرائم غير راغبة في ممارسة ولايتها القضائية أو غير قادرة عليها".وتأتي دعوة الرياض، بعد أسبوع على استدعاء محكمة أمريكية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، و9 آخرين، في قضية عضو المخابرات السابق سعد الجبري، الذي اتهمهم بمحاولة اغتياله.وفي أغسطس/ آب الماضي، تقدم الجبري بدعوى قضائية ضد ابن سلمان، لدى محكمة أمريكية، متهما إياه بإرسال فريق لقتله في كندا على غرار جريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده بإسطنبول في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.