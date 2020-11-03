دون زوجها.. ميلانيا ترامب تدلي بصوتها من فلوريدا

الأناضول -

فلوريدا - أدلت السيدة الأولى في الولايات المتحدة ميلانيا ترامب، الثلاثاء، بصوتها في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها زوجها دونالد ترامب، مع المرشح الديمقراطي جو بايدن.والتقطت عدسات المصورين ميلانيا في مركز للاقتراع قرب منتجع ترامب في "بالم بيتش" بولاية فلوريدا، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.وردا على استفسارات عن سبب عدم تصويتها مع الرئيس ترامب خلال الأسبوع الماضي، قالت ميلانيا إنه "يوم الانتخابات وأردت القدوم للتصويت من هنا (فلوريدا)، وبشكل منفصل عن الرئيس الأمريكي".وتعافت ميلانيا خلال الأسابيع الماضية من الإصابة بفيروس كورونا.وستحسم هذه الانتخابات فيما إذا كانت ميلانيا ستبقى "سيدة أولى" في البيت الأبيض لمدة 4 سنوات إضافية أم لا.والسبت الماضي، أدلى ترامب بصوته في أحد مراكز الاقتراع بولاية فلوريدا (جنوب)، على غرار ملايين الأمريكيين الذين أدلوا بأصواتهم مبكرا خشية الازدحام يوم الاقتراع، في ظل تفشي فيروس كورونا.وتعد عارضة الأزياء السلوفينية السابقة، أول زوجة من أصل أجنبي لرئيس أمريكي منذ نحو قرنين، وكانت قد نالت الجنسية الأمريكية عام 2006.وولدت ميلانيا في سلوفينيا، وغادرت بلادها إلى ميلانو، ثم باريس لمتابعة عملها عارضة أزياء، وحملتها مسيرتها المهنية إلى الولايات المتحدة عام 1996، حيث التقت ترامب بعد سنتين وتزوجته في 2005.ولديهما ابن يدعى "بارون" ويبلغ حاليا 14 عاما.وانطلقت الانتخابات، الثلاثاء، بفتح مراكز الاقتراع أمام الناخبين في 8 ولايات على الساحل الشرقي، بينها فرجينيا، ونيويورك، ونيوجيرسي، وكارولينا الشمالية.وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية، أنه في وقت لاحق انضمت ولايات ماين ونيوهامشير وكونيتيكت، وأوهايو، وواشنطن وماريلاند، وماساتشوستس، وديلاوير، وكارولينا الجنوبية وجورجيا، ورود آيلاند لقائمة التصويت.