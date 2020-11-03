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النمسا: أربعة قتلى في هجوم فيينا والمنفذ من أنصار تنظيم "الدولة الإسلامية"

Publié le Mardi 03 Novembre 2020 - 10:10 قراءة: 1 د, 10 ث
فرانس 24 - أعلن وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر صباح الثلاثاء أن منفذ هجوم فيينا الذي قتلته الشرطة بعد اعتداء مساء الاثنين أوقع أربعة قتلى كان من "أنصار" تنظيم "الدولة الإسلامية".

وقال كارل نيهامر خلال مؤتمر صحافي "إنه شخص متطرف كان يشعر بأنه قريب إلى تنظيم الدولة الإسلامية"، فيما ارتفعت حصيلة القتلى جراء الهجوم إلى ثلاثة هم رجلان وامرأة بحسب آخر معلومات صادرة عن الشرطة أفادت عن وفاة رجل ثان متأثرا بجروحه.


وتوفي شخص رابع الثلاثاء متأثرا بجروحه غداة الهجوم الدامي الذي وقع في العاصمة النمساوية، بحسب وزارة الداخلية.

وقال ناطق باسم الوزارة "للأسف، توفي شخص جديد في المستشفى. وبهذا، يرتفع عدد ضحايا الهجوم إلى أربعة هم رجلان وامرأتان".

وأوضح الوزير أن المحققين دخلوا إلى شقة المهاجم بعد تفجير الباب بدون إعطاء المزيد من التفاصيل حول المهاجم.

وتابع الوزير أن المهاجم "كان مدججا بالسلاح" مع بندقية رشاشة وحزام متفجرات تبين أنه وهمي.

وأشار الوزير الذي كان أعلن أن مشتبها به على الأقل لا يزال فارا، إلى أنه ينطلق من مبدأ أنهم كانوا "عدة" أشخاص لكن بدون تأكيد ذلك رسميا.

وقال إن المحققين يحاولون تحديد العدد "لأن النيران حصلت في مواقع مختلفة".

من جانب آخر سجلت آخر حصيلة للضحايا ارتفاعا مع وفاة رجلين وامرأة بحسب آخر المعلومات التي قدمتها الشرطة.

ووقعت عمليات إطلاق النار في وقت مبكر من مساء الاثنين، قبل ساعات من بدء تنفيذ إجراءات الإغلاق العام المرتبطة بكوفيد-19 التي اضطرت النمسا لإعادة فرضها في محاولة للسيطرة على الموجة الوبائية الثانية التي تمرّ بها البلاد.

فرانس24/ أ ف ب

Commentaires


5 de 5 commentaires pour l'article 214302

BenMoussa  (Tunisia)  |Mardi 03 Novembre 2020 à 15h 40m |           
Le terrorisme a toujours existé à travers toute l’histoire de l'humanité. Il a été parfois combattu par des religions, comme il a été créé d'autres fois par certains religieux et extrémistes (les croisades, daech, ...)
Mais prétendre que "le mélange entre la religion et la politique conduit à ce genre d'actes terroriste" est une façon déloyale et basse d'exploiter le terrorisme pour attaquer les religions.

BenMoussa  (Tunisia)  |Mardi 03 Novembre 2020 à 15h 15m |           
ايهما يا ترى قمة الغدر والبربرية
ما قامت به الدول الاوروبية في افريقيا والشرق الاوسط والضحايا بالملايين
ام ما قام به بعض المجرمين في اوروبا والضحايا لا يتجاوزون الالف


Karimyousef  (France)  |Mardi 03 Novembre 2020 à 13h 07m |           
Il faudrait reconnaître que le mélange entre la religion et la politique conduit à ce genre d'actes terroristes.
Cette idéologie mortifère sème la mort et la haine partout.il faudrait qu'elle soit combattue partout et par tous les moyens.

Karimyousef  (France)  |Mardi 03 Novembre 2020 à 13h 03m |           
انها قمة الغدر و البربرية.الدول الاوروبية تستقبل اجانب و تحيطهم بكل الرعاية و انظروا ماذا يحصل في الأخير ، قتل و غدر و ذبح.

BenMoussa  (Tunisia)  |Mardi 03 Novembre 2020 à 07h 50m |           
قارنوا هذا بما جاء مثلا في الصباح نيوز تحت عنوان السلطات النمساوية تعلن عن هجوم إرهابي وسط فيينا وأنباء عن مقتل 7 أشخاص، صادر البارحة على الساعة العاشرة والنصف
صحافة تعمل على ترذيل الاسلام والمسلمين وتشويه السمعة اعتمادا على الشائعات والافتراءات



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