   Om Kalthoum - حب ايه  

أهالي زغوان يهنّئون أحمد الصغير بانعتاقه من ديكتاتورية وفاشية عبير موسي !!!

Mardi 03 Mars 2020

Mardi 03 Mars 2020
قراءة: 0 د, 46 ث

حياة بن يادم

تمت إقالة لمياء جعيدان النائبة بمجلس النواب من كتلة "الحزب الحر الدستوري بالبرلمان، من طرف عبير موسي رئيسة الحزب و ذلك على خلفية حضور النائبة المذكورة اجتماع بجهة قصر هلال نظمه سياسيون صوتوا لحكومة الفخفاخ التي تضم قيادات الاخوان حسب بيان الحزب.



و ما ان انتشر الخبر حتى تلقت النائبة المقالة رسائل التهنئة من أهالي جهتها مهنئينها بانعتاقها من ديكتاتورية و فاشية عبير .

و عليه، و بعد هذه الإقالة، لوحظ أيضا أن النائب عن جهة زغوان السيد أحمد الصغير، أخذ صورة باسمة مع والي الجهة السيد صالح المطيراوي، عضو مكتب الشورى بحزب حركة النهضة، كما شوهد يصافح "الخوانجية" بالجهة.
فهل سنرى في الأيام القادمة أهالي زغوان يهنئون أحمد الصغير بانعتاقه من ديكتاتورية و فاشية عبير موسي؟.
على فكرة كنت من بين "الخوانجية" و لو حصل ذلك، كعك الورقة على حسابي.

  
  
  

festival-599f5e0623b172be178f13fbc306170c-2020-03-03 16:38:35






1 de 1 commentaires pour l'article 199093

Lazaro  (Tunisia)  |Mardi 03 Mars 2020 à 17h 02m |           
C'est l'occasion de fonder un véritable parti Destourien démocratique unificateur modéré et réformé



En continu

الثلاثاء 03 مارس 2020 | 8 رجب 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:44 18:18 15:45 12:38 06:47 05:21
15°
 15° % 58 :الرطــوبة
تونــس 11°
6.2 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
15°-1115°-1121°-1219°-1113°-7
  • Avoirs en devises
    19110,7

  • (3 mars)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,14940 DT        1$ =2,88294 DT
  • Solde Compte du Trésor   (3 mars)   490,6 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2020 |1583253637|199093 10510|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires