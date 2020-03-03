Mardi 03 Mars 2020
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حياة بن يادم
تمت إقالة لمياء جعيدان النائبة بمجلس النواب من كتلة "الحزب الحر الدستوري بالبرلمان، من طرف عبير موسي رئيسة الحزب و ذلك على خلفية حضور النائبة المذكورة اجتماع بجهة قصر هلال نظمه سياسيون صوتوا لحكومة الفخفاخ التي تضم قيادات الاخوان حسب بيان الحزب.
و ما ان انتشر الخبر حتى تلقت النائبة المقالة رسائل التهنئة من أهالي جهتها مهنئينها بانعتاقها من ديكتاتورية و فاشية عبير .
و عليه، و بعد هذه الإقالة، لوحظ أيضا أن النائب عن جهة زغوان السيد أحمد الصغير، أخذ صورة باسمة مع والي الجهة السيد صالح المطيراوي، عضو مكتب الشورى بحزب حركة النهضة، كما شوهد يصافح "الخوانجية" بالجهة.
فهل سنرى في الأيام القادمة أهالي زغوان يهنئون أحمد الصغير بانعتاقه من ديكتاتورية و فاشية عبير موسي؟.
على فكرة كنت من بين "الخوانجية" و لو حصل ذلك، كعك الورقة على حسابي.
حياة بن يادم
تمت إقالة لمياء جعيدان النائبة بمجلس النواب من كتلة "الحزب الحر الدستوري بالبرلمان، من طرف عبير موسي رئيسة الحزب و ذلك على خلفية حضور النائبة المذكورة اجتماع بجهة قصر هلال نظمه سياسيون صوتوا لحكومة الفخفاخ التي تضم قيادات الاخوان حسب بيان الحزب.
و ما ان انتشر الخبر حتى تلقت النائبة المقالة رسائل التهنئة من أهالي جهتها مهنئينها بانعتاقها من ديكتاتورية و فاشية عبير .
و عليه، و بعد هذه الإقالة، لوحظ أيضا أن النائب عن جهة زغوان السيد أحمد الصغير، أخذ صورة باسمة مع والي الجهة السيد صالح المطيراوي، عضو مكتب الشورى بحزب حركة النهضة، كما شوهد يصافح "الخوانجية" بالجهة.
فهل سنرى في الأيام القادمة أهالي زغوان يهنئون أحمد الصغير بانعتاقه من ديكتاتورية و فاشية عبير موسي؟.
على فكرة كنت من بين "الخوانجية" و لو حصل ذلك، كعك الورقة على حسابي.
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Par:lazaro (Tunisia )
Sur:أهالي زغوان يهنّئون أحمد الصغير بانعتاقه من ديكتاتورية وفاشية عبير موسي !!!