4 دول أوروبية تسجل 46 إصابة جديدة بكورونا بأقل من 24 ساعة

Jeudi 27 Février 2020



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الأناضول

في فرنسا 20 إصابة، وفي ألمانيا 14، وفي السويد 5، وفي إسبانيا 7 إصابات

سجلت كل من فرنسا وألمانيا والسويد وإسبانيا، الخميس، 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، بحسب وسائل إعلام محلية.وذكر موقع إذاعة "دويتشه فيله" الألماني، أنه جرى اكتشاف 14 حالة جديدة لمصابين بالفيروس في ولاية شمال الراين - ويستفاليا (غرب)، ليصل عدد المصابين في الولاية إلى 20.وأضاف الموقع أن سلطات الولاية تعمل حاليا على تقفي أثر نحو 300 شخص شاركوا في نفس الفعالية التي وقعت منتصف فبراير/شباط الجاري، وانضم إليها رجل محلي مصاب بالفيروس.وفي فرنسا، أعلن وزير الصحة أوليفيه فيران، مساء الخميس، أن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس ارتفع من 18 إلى 38، في أقل من 24 ساعة.وقال إن "بلاده تتحضر لمواجهة وباء"، في إشارة إلى سرعة تفشي فيروس كورونا، بحسب ما نقل موقع ذا "لوكال" الإخباري المحلي.وأوضح الوزير أن من بين الحالات الـ20 الجديدة هناك شخصان إصابتهما خطيرة، كانا عادا مؤخرا من مصر.وفي إسبانيا، قال متحدث باسم دائرة الصحة، في منطقة فلانسيا، إنه تم تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، بحسب ما نقلت شبكة "سي إن إن".فيما أكدت دائرة الصحة في منطقة كاستيلا ليون، اكتشاف أول حالة في منطقة سيغوفيا، الخميس، ليرتفع عدد المصابين في عموم البلاد إلى 24، شفي منهم شخصان، بحسب المصدر نفسه.بدورها، أعلنت هيئة الصحة العامة في السويد، اكتشاف 5 إصابات جديدة بكورونا، لترتفع المحصلة إلى 7 حالات في ظل مخاوف من تفشي الفيروس، بحسب مراسل الأناضول.