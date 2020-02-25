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النمسا تسجل أول إصابة بفيروس كورونا

Mardi 25 Février 2020

Mardi 25 Février 2020
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الأناضول - فيينا/ أشقين قياغان -

لمواطنين إيطاليين يعيشان في إنسبروك النمساوية



كشفت السلطات النمساوية، الثلاثاء، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في مقاطعة تيرول (غرب)، على الحدود مع إيطاليا.

وأوضح غونتر بلاتر، حاكم مقاطعة تيرول، في بيان، أنه تم رصد إصابة مواطنين إيطاليين بالفيروس يعيشان في مدينة إنسبروك (غرب).

وأضاف بلاتر، أن الشخصين دخلا عيادة إنسبروك الصحية، وأن حالتهما الصحية ليست خطيرة.

وأشار إلى إنشاء وحدة متخصصة بفيروس كورونا، استعدادا لجميع الاحتمالات.

وارتفعت حالات الوفاة بفيروس كورونا في إيطاليا، الثلاثاء، إلى 7 أشخاص، وحالات الإصابة بالفيروس إلى 229 شخصا.

وظهر الفيروس في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

  
  
  

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