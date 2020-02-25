تحسبًا لـ''كورونا''.. شركة نفط ليبية توقف استقدام عمال أجانب إلى أجل غير مسمى

Mardi 25 Février 2020



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الأناضول

- ليبيا/ وليد عبد الله - قررت شركة "مليته للنفط" والغاز فرع ليبيا، الإثنين، تعليق استقدام عمال أجانب إلى أجل غير مسمى، خشية انتقال فيروس "كورونا"، الذي انتشر في العديد من الدول.وقالت الشركة، في بيان، إنه حرصًا من مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ولجنة إدارة الشركة على صحة وسلامة جميع العاملين بجميع المواقع، تم التعميم على كل المواقع لإيقاف حركة الطيران وتعليق جلب مستخدمين أجانب من جميع الدول بشكل كامل، إلى حين إشعار آخر.وأوضحت الشركة أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة لتطورات انتشار فيروس "كورونا" في دول عديدة، منها إيطاليا.وأعلنت السلطات الإيطالية، الإثنين، ارتفاع حالات الوفاة بالفيروس في البلد الأوروبي إلى 6 أشخاص، وإصابة 167.وأضافت الشركة الليبية أنه عند الحاجة سيتم الاستعانة بكوادر ليبية عاملة في مواقع أخرى، لتغطية النقص المتوقع نتيجة مغادرة بعض العاملين الأجانب.وظهر هذا الفيروس في الصين، لأول مرة، في 12 ديسمبر/كانون أول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميًا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.وأفادت بكين، الإثنين، بارتفاع حالات الوفاة جراء الفيروس إلى ألفين و594 شخصًا، وإصابة 77 ألفا و150 آخرين.وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر في دول عديدة، ما تسبب بحالة رعب سادت العالم.