أكثر من 15 مصابا بينهم أطفال في حادث دهس وسط ألمانيا

Lundi 24 Février 2020
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وكالات - برلين -
سيارة دهست مشاركين في كرنفال احتفالي..
أصيب 15 شخصا على الأقل، بينهم أطفال، الإثنين، في حادث دهس استهدف جمعا من المشاركين في كرنفال احتفالي بمدينة فولكمارسن، بولاية هيس، وسط ألمانيا.
وقالت الشرطة الألمانية، في تصريحات صحفية، إنّ سيارة صدمت مجموعة من الناس، بينهم أطفال، ضمن كرنفال احتفالي، وتم القبض على منفذ الحادث، حسبما نقلت إذاعة "دويتشه فيله" المحلية (رسمية).
وأشارت الشرطة أنه "من السابق لأوانه معرفة دوافع المنفذ". لافتة أنه مازال غير واضح إذا كانت الواقعة متعمدة أم مجرد حادث سير عرضي.
وشهدت ولاية هيس، وسط ألمانيا، في 19 فبراير/ شباط الجاري، هجوما إرهابيا ضد مقهيين للشيشة (الأرجيلة) في مدينة هاناو، أسفر عن مقتل 9 أشخاص بينهم أتراك.
وأعلن الادعاء الألماني، اشتباهه في أن "كراهية الأجانب" الدافع وراء الهجوم المسلح المزدوج في هاناو.
وكالات - برلين -
سيارة دهست مشاركين في كرنفال احتفالي..
أصيب 15 شخصا على الأقل، بينهم أطفال، الإثنين، في حادث دهس استهدف جمعا من المشاركين في كرنفال احتفالي بمدينة فولكمارسن، بولاية هيس، وسط ألمانيا.
وقالت الشرطة الألمانية، في تصريحات صحفية، إنّ سيارة صدمت مجموعة من الناس، بينهم أطفال، ضمن كرنفال احتفالي، وتم القبض على منفذ الحادث، حسبما نقلت إذاعة "دويتشه فيله" المحلية (رسمية).
وأشارت الشرطة أنه "من السابق لأوانه معرفة دوافع المنفذ". لافتة أنه مازال غير واضح إذا كانت الواقعة متعمدة أم مجرد حادث سير عرضي.
وشهدت ولاية هيس، وسط ألمانيا، في 19 فبراير/ شباط الجاري، هجوما إرهابيا ضد مقهيين للشيشة (الأرجيلة) في مدينة هاناو، أسفر عن مقتل 9 أشخاص بينهم أتراك.
وأعلن الادعاء الألماني، اشتباهه في أن "كراهية الأجانب" الدافع وراء الهجوم المسلح المزدوج في هاناو.
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