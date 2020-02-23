إيران.. زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب أذربيجان الغربية

Dimanche 23 Février 2020
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الأناضول - طهران -
عمق الزلزال بلغ 6 كيلومترات تحت سطح الأرض
وقع زلزال صباح الأحد، بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر في محافظة أذربيجان الغربية الواقعة غربي إيران.
وقال مركز رصد الزلازل بجامعة طهران، في بيان، إن الزلزال وقع في منطقة كوتور التابعة لأذربيجان الغربية.
وأوضح المركز أن عمق الزلزال بلغ 6 كيلومترات تحت سطح الأرض.
ولم تعلن السلطات الإيرانية جتى الساعة (6:45 ت.غ) عمّا إذا كان الزلزال قد أسفر عن سقوط خسائر مادية أو بشرية.
الأناضول - طهران -
عمق الزلزال بلغ 6 كيلومترات تحت سطح الأرض
وقع زلزال صباح الأحد، بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر في محافظة أذربيجان الغربية الواقعة غربي إيران.
وقال مركز رصد الزلازل بجامعة طهران، في بيان، إن الزلزال وقع في منطقة كوتور التابعة لأذربيجان الغربية.
وأوضح المركز أن عمق الزلزال بلغ 6 كيلومترات تحت سطح الأرض.
ولم تعلن السلطات الإيرانية جتى الساعة (6:45 ت.غ) عمّا إذا كان الزلزال قد أسفر عن سقوط خسائر مادية أو بشرية.
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Par:kamelnet ( )
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