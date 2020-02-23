Radio Babnet Tunisie  Moharem Fouad - يا غزال   

إيران.. زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب أذربيجان الغربية

Dimanche 23 Février 2020

Dimanche 23 Février 2020
قراءة: 0 د, 28 ث

الأناضول - طهران -

عمق الزلزال بلغ 6 كيلومترات تحت سطح الأرض



وقع زلزال صباح الأحد، بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر في محافظة أذربيجان الغربية الواقعة غربي إيران.

وقال مركز رصد الزلازل بجامعة طهران، في بيان، إن الزلزال وقع في منطقة كوتور التابعة لأذربيجان الغربية.

وأوضح المركز أن عمق الزلزال بلغ 6 كيلومترات تحت سطح الأرض.

ولم تعلن السلطات الإيرانية جتى الساعة (6:45 ت.غ) عمّا إذا كان الزلزال قد أسفر عن سقوط خسائر مادية أو بشرية.

  
  
  

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2 de 2 commentaires pour l'article 198513

Ahmed01  (France)  |Dimanche 23 Février 2020 à 16h 13m |           
تعليقا على ردود البعض في باب نات عن أخبار إيران

"إنْ تُصِبْكَ حسنةٌ تَسُؤْهم وإن تُصبْك مُصيبةٌٌ يفرحوا بها"

SOS12  (Tunisia)  |Dimanche 23 Février 2020 à 08h 18m |           
Dieu merci
Pardonnez nous
Nous sommes fautifs



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