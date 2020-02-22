قدم: مرسيليا يسقط على أرضه أمام نانت بالدوري الفرنسي بثلاثة أهداف لهدف

Samedi 22 Février 2020
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الأناضول - سقط مرسيليا على أرضه وبين جمهوره أمام نانت بثلاثة أهداف لهدف، السبت، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
تقدم البلجيكي أنتوني ليمبومبي أولا بهدف لصالح نانت جاء في الدقيقة 34، رد عليه الفرنسي مورغن ساسون سريعا بهدف التعادل مع حلول الدقيقة 39.
شهد شوط المباراة الثاني تسجيل فريق نانت لهدفين حضر أولهما في الدقيقة 53 عبر اللاعب عبد القادر بامبا، فيما أمن الإسباني الفارو غونزاليس فوز فريقه بهدف ثالث أحرزه في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل ضائع من عمر المباراة.
بهذا الفوز، رفع نانت رصيده إلى النقطة 37 في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد مرسيليا عند النقطة 52 في المركز الثاني معطيًا باريس سان جيرمان فرصة الابتعاد بالصدارة عندما يلاقي بوردو، الأحد.
الأناضول - سقط مرسيليا على أرضه وبين جمهوره أمام نانت بثلاثة أهداف لهدف، السبت، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
تقدم البلجيكي أنتوني ليمبومبي أولا بهدف لصالح نانت جاء في الدقيقة 34، رد عليه الفرنسي مورغن ساسون سريعا بهدف التعادل مع حلول الدقيقة 39.
شهد شوط المباراة الثاني تسجيل فريق نانت لهدفين حضر أولهما في الدقيقة 53 عبر اللاعب عبد القادر بامبا، فيما أمن الإسباني الفارو غونزاليس فوز فريقه بهدف ثالث أحرزه في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل ضائع من عمر المباراة.
بهذا الفوز، رفع نانت رصيده إلى النقطة 37 في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد مرسيليا عند النقطة 52 في المركز الثاني معطيًا باريس سان جيرمان فرصة الابتعاد بالصدارة عندما يلاقي بوردو، الأحد.
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