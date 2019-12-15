تتويج ملكة جمال جاميكا بلقب ملكة جمال العالم

Dimanche 15 Decembre 2019



وكالات

- توجت الجاميكية تونى آن-سينج، بلقب ملكة جمال العالم لعام 2019، يوم السبت، وقالت إنها تريد استخدام اللقب للعمل من أجل إحداث "تغيير مستدام" للنساء والأطفال.وردا على سؤال حول قيمة مسابقات الجمال فى عالم اليوم والسعى من أجل المساواة واحترام المرأة قالت سينج (23 عاما) التى تخرجت فى جامعة فلوريدا إن الجمال كان بالنسبة لها العنصر الأقل أهمية فى إنجازها.وكانت الوصيفان على التاج هما ملكة جمال فرنسا وملكة جمال الهند، وتعتبر هذه هي المرة الرابعة التي يتوج فيها ممثل من جامايكا بلقب ملكة جمال العالم منذ عام 1959. وقد فازت جامايكا سابقًا بلقب ملكة جمال العالم في الأعوام 1963 و 1976 و 1993.