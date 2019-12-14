موسكو وواشنطن ودول عربية تهنئ الجزائر بإجراء الانتخابات الرئاسية

Samedi 14 Decembre 2019
الأناضول - الجزائر/عباس ميموني -
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات فوز رئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون، في انتخابات الرئاسة من الجولة الأولى، بنسبة 58.15 بالمئة من الأصوات، متجاوزًا منافسيه الأربعة.
هنأت موسكو وواشنطن، وعواصم عربية أخرى، الجمعة، الجزائر، بإجراء الانتخابات الرئاسية التي فاز بها المرشح عبد المجيد تبون، رئيسا للبلاد.
وقالت الخارجية الروسية في بيان إن إجراء الاقتراع الرئاسي الذي جرى الخميس، في الجزائر "خطوة مهمة في تقدم هذا البلد".
ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن الخارجية الروسية، قولها إنها "تعرب عن أملها في أن يؤدي انتخاب رئيس جديد للجزائر إلى تعزيز العلاقات الروسية الجزائرية".
من جانبها هنأت الولايات المتحدة الامريكية، الجزائر على تنظيمها الانتخابات الرئاسية التي أفرزت فوز "الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون".
وجاء في بيان للخارجية الأمريكية: "تهنئ الولايات المتحدة الجزائر على إجراء الانتخابات الرئاسية. وتجمع البلدين شراكة، تتسم بالاحترام، مفيدة لكلا البلدين، ونتطلع إلى العمل مع الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون لتعزيز الأمن والازدهار في المنطقة".
ولم يقدم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تهنئة للجزائر أو للرئيس المنتخب عبد المجيد تبون.
وقال ماكرون، في مؤتمر صحفي، الجمعة: " أخدت علما بما افرزته الانتخابات الرئاسية في الجزائر، وفوز المرشح تبون، وندعو السلطات إلى ضرورة الحوار مع الشعب الجزائري الذي يخرج في مظاهرات سلمية".
ورفض تبون الرد على ماكرون، وقال في مؤتمر صحفي الجمعة، "لا أرد على ماكرون، هو حر في أن يبيع بضاعته في بلاده، وما يهمني هو الشعب الجزائري الذي انتخبني".
عربيا، هنّأ أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، عبد المجيد تبون، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.
ونقلت وكالة قطر للأنباء، أن الأمير تميم بعث "رسالة تهنئة للرئيس الجزائري الجديد، وتمنى له التوفيق والسداد، وللشعب الجزائري مزيدًا من التطور والنماء".
وبعث كل من ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وأمير دول الكويت الشيخ صباح الأحمد، برقيات تهنئة إلى الرئيس الجزائري المنتخب، بمناسبة فوزه، وفق ما نقلته وكالات الأنباء رسمية لهذه الدول.
كما بعث السلطان قابوس، سلطان سلطنة عمان، برقية برقية تهنئة إلى عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بمناسبة انتخابه رئيسًا للجمهورية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية العمانية.
وهنأ سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر عبد العزيز العميريني بتهنئة الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون.
وجاء في تغريدة له على حسابه على "تويتر"، "يسعدني أن أتقدم بأسمى عبارات التهنئة لفخامة السيد، عبد المجيد تبّون بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية، متمنيا للجزائر الشقيقة قيادة وشعبا المزيد من الرقي والازدهار".
من جانبها هنأت حركة النهضة التونسية التي يقودها رئيس البرلمان ، راشد الغنوشي الرئيس الجديد عبد المجيد تبون والجزائر بنجاح الإستحقاق الرئاسي.
وجاء في بيان للحركة: "بعد اعلان السلطة الوطنية المستقلّة للانتخابات في الجزائر فوز المرشح عبد المجيد تبون في الانتخابات الرئاسية، فإن حركة النهضة تهنئ الرئيس عبد المجيد تبون بهذا الفوز كما تهنئ الشعب الجزائري بنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي الديمقراطي".
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات فوز رئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون، في انتخابات الرئاسة من الجولة الأولى، بنسبة 58.15 بالمئة من الأصوات، متجاوزًا منافسيه الأربعة.
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات فوز رئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون، في انتخابات الرئاسة من الجولة الأولى، بنسبة 58.15 بالمئة من الأصوات، متجاوزًا منافسيه الأربعة.
هنأت موسكو وواشنطن، وعواصم عربية أخرى، الجمعة، الجزائر، بإجراء الانتخابات الرئاسية التي فاز بها المرشح عبد المجيد تبون، رئيسا للبلاد.
وقالت الخارجية الروسية في بيان إن إجراء الاقتراع الرئاسي الذي جرى الخميس، في الجزائر "خطوة مهمة في تقدم هذا البلد".
ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن الخارجية الروسية، قولها إنها "تعرب عن أملها في أن يؤدي انتخاب رئيس جديد للجزائر إلى تعزيز العلاقات الروسية الجزائرية".
من جانبها هنأت الولايات المتحدة الامريكية، الجزائر على تنظيمها الانتخابات الرئاسية التي أفرزت فوز "الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون".
وجاء في بيان للخارجية الأمريكية: "تهنئ الولايات المتحدة الجزائر على إجراء الانتخابات الرئاسية. وتجمع البلدين شراكة، تتسم بالاحترام، مفيدة لكلا البلدين، ونتطلع إلى العمل مع الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون لتعزيز الأمن والازدهار في المنطقة".
ولم يقدم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تهنئة للجزائر أو للرئيس المنتخب عبد المجيد تبون.
وقال ماكرون، في مؤتمر صحفي، الجمعة: " أخدت علما بما افرزته الانتخابات الرئاسية في الجزائر، وفوز المرشح تبون، وندعو السلطات إلى ضرورة الحوار مع الشعب الجزائري الذي يخرج في مظاهرات سلمية".
ورفض تبون الرد على ماكرون، وقال في مؤتمر صحفي الجمعة، "لا أرد على ماكرون، هو حر في أن يبيع بضاعته في بلاده، وما يهمني هو الشعب الجزائري الذي انتخبني".
عربيا، هنّأ أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، عبد المجيد تبون، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.
ونقلت وكالة قطر للأنباء، أن الأمير تميم بعث "رسالة تهنئة للرئيس الجزائري الجديد، وتمنى له التوفيق والسداد، وللشعب الجزائري مزيدًا من التطور والنماء".
وبعث كل من ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وأمير دول الكويت الشيخ صباح الأحمد، برقيات تهنئة إلى الرئيس الجزائري المنتخب، بمناسبة فوزه، وفق ما نقلته وكالات الأنباء رسمية لهذه الدول.
كما بعث السلطان قابوس، سلطان سلطنة عمان، برقية برقية تهنئة إلى عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بمناسبة انتخابه رئيسًا للجمهورية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية العمانية.
وهنأ سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر عبد العزيز العميريني بتهنئة الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون.
وجاء في تغريدة له على حسابه على "تويتر"، "يسعدني أن أتقدم بأسمى عبارات التهنئة لفخامة السيد، عبد المجيد تبّون بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية، متمنيا للجزائر الشقيقة قيادة وشعبا المزيد من الرقي والازدهار".
من جانبها هنأت حركة النهضة التونسية التي يقودها رئيس البرلمان ، راشد الغنوشي الرئيس الجديد عبد المجيد تبون والجزائر بنجاح الإستحقاق الرئاسي.
وجاء في بيان للحركة: "بعد اعلان السلطة الوطنية المستقلّة للانتخابات في الجزائر فوز المرشح عبد المجيد تبون في الانتخابات الرئاسية، فإن حركة النهضة تهنئ الرئيس عبد المجيد تبون بهذا الفوز كما تهنئ الشعب الجزائري بنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي الديمقراطي".
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات فوز رئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون، في انتخابات الرئاسة من الجولة الأولى، بنسبة 58.15 بالمئة من الأصوات، متجاوزًا منافسيه الأربعة.
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