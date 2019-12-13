البرلمان الأوروبي: اعتداءات حفتر جنوبي طرابلس تشكل مصدر قالق بالغ

Vendredi 13 Decembre 2019
الأناضول - عبد الجبار أبوراس - أعرب البرلمان الأوروبي، الجمعة، عن قلقه البالغ إزاء اعتداءات مسلحي اللواء المتقاعد خليفة حفتر جنوبي العاصمة الليبية طرابلس.
وفي بيان نشره على موقعه الإلكتروني، قال البرلمان إن التهديدات الأخيرة لحفتر حول "اعتداء واسع النطاق على طرابلس تشكل مصدر قالق بالغ".
وأضاف أن مثل هذا الهجوم لحفتر "لن يؤدي إلا إلى مزيد من المعاناة للمدنيين الليبيين".
وتابع: "ندعو الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لإدانة تهديدات حفتر واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع حمام دم(في ليبيا)".
وفي وقت سابق الخميس، وبعد 8 أشهر من فشل قواته في اقتحام العاصمة، زعم حفتر، بدء "المعركة الحاسمة" للتقدم نحو قلب طرابلس.
وسبق أن أعلن حفتر مرارًا عن بدء المعركة، وفي أبريل/نيسان الماضي، زعمت قواته أنها ستسيطر على العاصمة في 48 ساعة، غير أن هجومه مازال متعثرا.
ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، تشن قوات حفتر، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، ما أجهض جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.
وفي بيان نشره على موقعه الإلكتروني، قال البرلمان إن التهديدات الأخيرة لحفتر حول "اعتداء واسع النطاق على طرابلس تشكل مصدر قالق بالغ".
وأضاف أن مثل هذا الهجوم لحفتر "لن يؤدي إلا إلى مزيد من المعاناة للمدنيين الليبيين".
وتابع: "ندعو الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لإدانة تهديدات حفتر واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع حمام دم(في ليبيا)".
وفي وقت سابق الخميس، وبعد 8 أشهر من فشل قواته في اقتحام العاصمة، زعم حفتر، بدء "المعركة الحاسمة" للتقدم نحو قلب طرابلس.
وسبق أن أعلن حفتر مرارًا عن بدء المعركة، وفي أبريل/نيسان الماضي، زعمت قواته أنها ستسيطر على العاصمة في 48 ساعة، غير أن هجومه مازال متعثرا.
ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، تشن قوات حفتر، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، ما أجهض جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.
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Par:BABANETTOO (France )
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