Radio Babnet Tunisie On Air: Farid - Taqasim Oud  

هل يغامر الجيش الجزائري بجولة ثانية؟

Jeudi 12 Decembre 2019

Jeudi 12 Decembre 2019
نصرالدين السويلمي

ربما كان للجيش الجزائري أن يراهن على جولة ثانية للانتخابات إذا ما مر اليوم الأول بسلام ولم تشهد البلاد حركة احتجاج قوية ومنذرة، ذلك ان جولة ثانية من شأنها إعطاء جرعة مصداقية للانتخابات التي تدور في أجواء متوترة وأمام معارضة حادة من الحراك الذي يستمر إلى الجمعة 42 بنسق متواصل.


لكن وأمام الحشود التي خرجت اليوم الخميس وكسرت العديد من الحواجز ووصلت الى أماكن لم تصلها من قبل، وامام المقاطعة الواسعة لمنطقة القبائل وايضا امام ما شهدته مدينة البويرة وبعض المدن الاخرى، أصبح لا مناص من اختصار الطريق وإعلان الفوز منذ الجولة الأولى، ما يعني الانتقال الى الخطة "ب" والغالب ان الساعات القادمة ستعلن فيها لجنة الانتخابات عن الرئيس الجزائري رقم 14، ولا يستبعد ان تراهن السلطة الحاكمة على رئيس الحكومة الأسبق عبد المجيد تبون، الذي قد تُمنح له نسبة تتراوح بين 51 و 53% ولن تتجاوز ذلك بحال.


  
  
     
  

festival-07ee8d3863474f70a022337ce7392133-2019-12-12 21:42:41






0 de 0 commentaires pour l'article 194288



En continu

الخميس 12 ديسمبر 2019 | 15 ربيع الثاني 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:38 17:05 14:46 12:20 07:22 05:49
12°
 12° % 81 :الرطــوبة
تونــس 12°
4.6 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
12°-1217°-1120°-1520°-1222°-12
  • Avoirs en devises
    18763,2

  • (12 dec)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,16166 DT        1$ =2,85884 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12 dec)   1173,4 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1576185528|194288 315|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires