سي الحبيب... شكر الله سعيكم

Jeudi 12 Decembre 2019



لم و لن تكون الرجل المناسب لقيادة المرحلة الحساسة المقبلة ،لعدة أسباب لعل أهمها أنك لست رجل سياسة ، و لم يعرف عنك نضالا أو مواقف واضحة أو جريئة لا قبل و لا بعد الثورة .سي الحبيب ، لا أتجنى على شخصكم المحترم ، و لكن فاقد الشيء لا يعطيه .تونس اليوم ، يلزمها رجال دولة و سياسة ، لهم تجربة و ثقافة و رؤية ، يمكن أن تعجب البعض و تزعج البعض الآخر ، و لكنهم لا يهادنون أو يستجدون التأييد و المشاركة و المساندة .تونس لن تتحمل شهرا آخر من الشد و الجذب و اضاعة الوقت .شكر الله سعيكم سي الحبيب...