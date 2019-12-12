سي الحبيب... شكر الله سعيكم

Jeudi 12 Decembre 2019
مرتجى محجوب
لم و لن تكون الرجل المناسب لقيادة المرحلة الحساسة المقبلة ،لعدة أسباب لعل أهمها أنك لست رجل سياسة ، و لم يعرف عنك نضالا أو مواقف واضحة أو جريئة لا قبل و لا بعد الثورة .
سي الحبيب ، لا أتجنى على شخصكم المحترم ، و لكن فاقد الشيء لا يعطيه .
تونس اليوم ، يلزمها رجال دولة و سياسة ، لهم تجربة و ثقافة و رؤية ، يمكن أن تعجب البعض و تزعج البعض الآخر ، و لكنهم لا يهادنون أو يستجدون التأييد و المشاركة و المساندة .
تونس لن تتحمل شهرا آخر من الشد و الجذب و اضاعة الوقت .
شكر الله سعيكم سي الحبيب...
لم و لن تكون الرجل المناسب لقيادة المرحلة الحساسة المقبلة ،لعدة أسباب لعل أهمها أنك لست رجل سياسة ، و لم يعرف عنك نضالا أو مواقف واضحة أو جريئة لا قبل و لا بعد الثورة .
سي الحبيب ، لا أتجنى على شخصكم المحترم ، و لكن فاقد الشيء لا يعطيه .
تونس اليوم ، يلزمها رجال دولة و سياسة ، لهم تجربة و ثقافة و رؤية ، يمكن أن تعجب البعض و تزعج البعض الآخر ، و لكنهم لا يهادنون أو يستجدون التأييد و المشاركة و المساندة .
تونس لن تتحمل شهرا آخر من الشد و الجذب و اضاعة الوقت .
شكر الله سعيكم سي الحبيب...
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Par:lechef (Tunisia )
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