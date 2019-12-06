جوهر بن مبار ك: عبير موسي داعشية ترفض الدولة...ترفض الدستور.. و هي متحصنة بالدولة

Vendredi 06 Decembre 2019
باب نات - وصف استاذ اقانون الدستوري جوهر بن مبارك في مداخلة على قناة حنبعل ان النائبة عبير موسى امراة داعشية ترفض الدولة التونسية.
واضاف جوهر بن مبارك " عبير موسى ترفض كامل الطبقة السياسية وشعارها " يا نحكمكم يا نرفضكم".
وتسائل جوهر بن مبارك عن الفرق بين داعش الجبال والدواعش السياسيين متابعا " من الممكن ان عبير موسى تختلف عنهم بتحصنها بمؤسسات الدولة وليس بالجبال.
واضاف جوهر بن مبارك " عبير موسى ترفض كامل الطبقة السياسية وشعارها " يا نحكمكم يا نرفضكم".
وتسائل جوهر بن مبارك عن الفرق بين داعش الجبال والدواعش السياسيين متابعا " من الممكن ان عبير موسى تختلف عنهم بتحصنها بمؤسسات الدولة وليس بالجبال.
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