جوهر بن مبار ك: عبير موسي داعشية ترفض الدولة...ترفض الدستور.. و هي متحصنة بالدولة

Vendredi 06 Decembre 2019



باب نات

- وصف استاذ اقانون الدستوري جوهر بن مبارك في مداخلة على قناة حنبعل ان النائبة عبير موسى امراة داعشية ترفض الدولة التونسية.واضاف جوهر بن مبارك " عبير موسى ترفض كامل الطبقة السياسية وشعارها " يا نحكمكم يا نرفضكم".وتسائل جوهر بن مبارك عن الفرق بين داعش الجبال والدواعش السياسيين متابعا " من الممكن ان عبير موسى تختلف عنهم بتحصنها بمؤسسات الدولة وليس بالجبال.