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قتيلان ومصاب في هجوم مسلح استهدف قاعدة عسكرية أمريكية

Jeudi 05 Decembre 2019

Jeudi 05 Decembre 2019
الأناضول - واشنطن - لقي شخصان حتفهما، وأصيب ثالث بجروح، جرّاء عملية إطلاق نار شهدتها قاعدة "بيرل هاربر-هيكام" العسكرية المشتركة في هاواي الأمريكية، الأربعاء، بالتوقيت المحلي.

جاء ذلك بحسب ما ذكرته العديد من وسائل الإعلام المحلية، نقلا عن مسؤولين بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون).


ووفق المصادر فإن مدنيين اثنين يعملان بشكل تابع لوزارة الدفاع، قد لقيا حتفهما جرّاء الهجوم، بينما أصيب ثالث بحروح نقل على إثرها لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وأوضح الحساب الرسمي للقاعدة العسكرية على "تويتر"، أن البحار منفذ الهجوم أطلق النار فأصاب ثلاثة من العمال المدنيين التابعين لوزارة الدفاع قبل أن يطلق النار على نفسه ويسقط قتيلاً.

وكان الحساب الرسمي للقاعدة أعلن إعادة فتح القاعدة بعد تأمين الوضع أمنيًا، في أعقاب الهجوم الذي وقع حوالي الساعة 2:30 مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي الأمريكي (الخميس).

ويأتي الحادث قبل ثلاثة أيام من الذكرى 78 للهجوم الياباني على بيرل هاربر في ديسمبر/كانون الأول 1941، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 2300 أمريكي، وتدمير أسطول المحيط الهادئ التابع للبحرية الأمريكية.

وتقع قاعدة بيرل هاربر-هيكام المشتركة على بعد حوالي 13 كم غرب هونولولو، وتضم أكثر من 55 ألفًا من مشاة البحرية وعائلاتهم، بالإضافة إلى أكثر من 5 آلاف من أفراد القوات الجوية وعائلاتهم. وقد جرى إنشاؤها بإعادة تنظيم قاعدة بيرل هاربور البحرية وقاعدة هيكام الجوية في أكتوبر/تشرين أول 2010.

  
  
     
  
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