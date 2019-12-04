في صفعة جديدة لشركة بوينغ: ''يونايتد إيرلاينز'' الأمريكية تستبدل 50 طائرة ''بوينغ'' بأخرى ''إيرباص''

Mercredi 04 Decembre 2019
الأناضول - أعلنت شركة "يونايتد إيرلاينز" الأمريكية أنها طلبت 50 طائرةً إيرباص من نوع "إيه 321 إكس إل آر"، قيمتها نحو 6.5 مليار دولار، لتستبدل بها أسطولها القديم من طائرات بوينغ.
ونقلت قناة "الحرة"، الأربعاء، عن الشركة أنه "فور دخول هذه الطائرات الجديدة في الخدمة بعد تسليمها ابتداء من عام 2024، ستتوقف يونايتد عن استخدام طائراتها من طراز بوينغ 700 و200".
وقالت إنها "تنوي استخدام هذه الطائرات لتغطية رحلات إضافية إلى وجهات في أوروبا انطلاقا من المراكز الأساسية على الساحل الشرقي للولايات المتحدة أي في نيويورك ومن واشنطن".
وليس لدى بوينغ طائرة جديدة متوسطة المدى تنافس إيرباص "إيه 321 إكس إل آر"، حسب المصدر نفسه.
وتعد هذه الخطوة أحدث ضربة لشركة بوينغ الأمريكية الواقعة أساساً في أزمة عميقة مرتبطة بطائراتها "737 ماكس" المحظورة من التحليق عالمياً بعد كارثتي سقوط أدتا لمقتل 346 شخصاً.
ففي 10 مارس/آذار الماضي، لقي 157 شخصا مصرعهم، إثر تحطم طائرة من ذلك الطراز تابعة للخطوط الإثيوبية، بعد مرور دقائق على إقلاعها من مطار العاصمة أديس أبابا، إلى العاصمة الكينية نيروبي.
وتعتبر هذه الكارثة، الثانية، في أقل من ستة أشهر، بالنسبة للطائرات من نوع "بوينغ 737 ماكس"، بعد كارثة الطائرة التابعة لشركة "ليون إير" للخطوط الإندونيسية في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2018، التي راح ضحيتها 189 شخصًا.
ونقلت قناة "الحرة"، الأربعاء، عن الشركة أنه "فور دخول هذه الطائرات الجديدة في الخدمة بعد تسليمها ابتداء من عام 2024، ستتوقف يونايتد عن استخدام طائراتها من طراز بوينغ 700 و200".
وقالت إنها "تنوي استخدام هذه الطائرات لتغطية رحلات إضافية إلى وجهات في أوروبا انطلاقا من المراكز الأساسية على الساحل الشرقي للولايات المتحدة أي في نيويورك ومن واشنطن".
وليس لدى بوينغ طائرة جديدة متوسطة المدى تنافس إيرباص "إيه 321 إكس إل آر"، حسب المصدر نفسه.
وتعد هذه الخطوة أحدث ضربة لشركة بوينغ الأمريكية الواقعة أساساً في أزمة عميقة مرتبطة بطائراتها "737 ماكس" المحظورة من التحليق عالمياً بعد كارثتي سقوط أدتا لمقتل 346 شخصاً.
ففي 10 مارس/آذار الماضي، لقي 157 شخصا مصرعهم، إثر تحطم طائرة من ذلك الطراز تابعة للخطوط الإثيوبية، بعد مرور دقائق على إقلاعها من مطار العاصمة أديس أبابا، إلى العاصمة الكينية نيروبي.
وتعتبر هذه الكارثة، الثانية، في أقل من ستة أشهر، بالنسبة للطائرات من نوع "بوينغ 737 ماكس"، بعد كارثة الطائرة التابعة لشركة "ليون إير" للخطوط الإندونيسية في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2018، التي راح ضحيتها 189 شخصًا.
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Par:MedTunisie (Tunisia )
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