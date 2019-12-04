حكومة الفرصة الأخيرة..

Mercredi 04 Decembre 2019



مازلنا في انتظار الدخان الأبيض، بعد المشاورات العميقة مع أغلب الأطراف و الأطياف، و مع تمسك التيار بخياراته، المعروفة ،و اعلان الشيخ ثم من بعده رئيس الحكومة المكلف، أن قلب تونس خارج التاريخ، فإنه يمكن أن نتحسس شكل الحكومة القادمة، مع إمكانية محافظة بعض الوزراء على حقائبهم، و عدم وضوح فكرة الأقطاب، و ضعف تداولها في كواليس دار الضيافة و في الإعلام، فإن ما يهم و نحن على بعد أسبوع تقريبا من إنتهاء المدة الدستورية الأولى، و مع التشكيك في نجاعة الرجل على حلحلة الأمور فقد أعلن ثقته و قدرته على التجذيف من باردو إلى القصبة، لكن بأي فريق؟؟.قد لا تهم الأسماء التي مازال يُتداول فيها، و عليها تكتم شديد، بل ما يهم التونسيين أن تكون التشكيلة في مستوى إنتظاراتهم، أن يكون المسؤولون ، محل ثقة و قادرين على مصارعة غول الفساد، و أذنابه..رئيس الحكومة المكلف ، إستقبل السياسيين و الخبراء الاقتصاديين و الإجتماعيين، و النقابيبن و المنظمات الوطنية، من أجل تكوين توجه و خارطة طريق واضحة، و أيضا من أجل تشريك أغلب ممثلي التونسيين في الرأي و المشورة، إضافة إلى ذلك شلديه تقريبا جميع الأرقام و الإحصائيات و المؤشرات، و كل مقومات النجاح، و لن تصمد حكومته أشهرا إن لم يُحدث التغيير/ الصدمة ، أو الرجّة القوية التي ينتظرها أغلب المتابعين، نحن لا نحتاج سوى ذاك الرجل القادر المقتدر المتحرر من الضغوط بجميع أشكالها، همه الوحيد، إنقاذ ما تبقى من وطن حتى لا يقع السقف على الجميع، لأن الهزة التالية ستقتلع الرخام من تحت أقدامهم، و ستكون أشد وطأة من غيرها..لن نحكم النوايا، سوف نحكم على الأفعال، لأن " ما ينفع الناس، فيمكث في الأرض" ما سيحكم على الرجل و فريقه هو الإنجاز لا الإنحياز ، هو قدرتهم على التغيير لا التعبير..يدرك رئيس الحكومة المكلف ، حجم التحديات، و يصر على التحدي، و نحن نعطي الرجل فرصة إثبات قدرته و تثبيت رؤيته و نفسه في المشهد، ليس لنا إلا أن ننتظر و نرى...