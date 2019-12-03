زلزال بقوة 6 درجات يضرب سواحل تشيلي الشمالية قرب بيرو

Mardi 03 Decembre 2019



الأناضول

ضرب زلزال بقوة 6 درجات، الثلاثاء، مناطق قبالة الساحل الشمالي لتشيلي قرب الحدود مع بيرو.وقالت هيئة مسح الجيولوجي الأمريكية، إنه جرى تسجيل زلزال قوي بلغت قوته المبدئية 6 درجات في المحيط الهادئ قبالة ساحل شمال تشيلي، على الحدود مع بيرو، حسبما ذكرت وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية.وأوضحت الهيئة أن الزلزال وقع فى تمام الساعة 3:46 صباحا بالتوقيت المحلى على عمق معتدل يبلغ 32 كم.وأشارت أن الزلزال كان على بعد 38 كيلومترًا إلى الجنوب الغربي من مدينة أريكا التشيلية.ولم ترد أنباء فورية عن سقوط خسائر بشرية أو أضرار مادية.